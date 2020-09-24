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Известия
Известия

Найти склад: зарубежным онлайн-магазинам предрекли снижение цен

Есть в наличии Стоимость товаров из зарубежных онлайн-магазинов может сократиться на 10%, сказал "Известиям" председатель Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров. Это произойдет, когда в России начнет развиваться сеть бондовых складов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Бизнес прогнозирует снижение цен на товары из зарубежных интернет-магазинов

Цены на товары из зарубежных интернет-магазинов могут снизиться на 10%. Об этом «Известиям» рассказал председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров. Это произойдет, когда в России начнет развиваться сеть бондовых складов.
Известия17:45
Подробнее о событии
АБН

Товары иностранных интернет-магазинов могут подешеветь в России

АБН02:13
News.ru

В РФ ожидают падение цен на товары иностранных онлайн-магазинов

News.ru20:15
Известия

Бизнес прогнозирует снижение цен на товары из зарубежных интернет-магазинов

Известия17:45
Газета.Ru

В России прогнозируют падение цен на товары зарубежных онлайн-магазинов

Газета.Ru19:01
ФедералПресс

В России спрогнозировали снижение цен на товары из-за рубежа

ФедералПресс18:31
РЕН ТВ

Товары из зарубежных интернет-магазинов станут доступнее для россиян

РЕН ТВ18:21
Телеканал 360°

Иностранным онлайн-магазинам предрекли снижение цен. Россияне смогут сэкономить до 10%

Телеканал 360°19:51

Греф попросил Тинькова удалить шутку про Мишустина в Instagram

Банкир последовал совету коллеги и подкорректировал пост в социальной сети Предприниматель Олег Тиньков исправил пост в Instagram после того, как ему позвонил глава Сбербанка Герман Греф и попросил не обижать премьер-министра России Михаила Мишустина.
Греф попросил Тинькова удалить шутку про Мишустина в Instagram
АМИТЕЛ20:17
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Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск, соответствующее сообщение появилось на личном сайте главы города.
Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса
РИА Новости01:34

CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
Газета.Ruвчера в 10:40
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В Польше подозревают Кремль в создании секретного космического оружия

Польское издание отмечает, что Россия не дает ответов, вынуждая международное сообщество строить догадки - в том числе, относительно создания Кремлём секретного космического оружия.
Военное обозрение02:45

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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В NASA заявили, что освоение Луны позволит искать инопланетян

Глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что освоение Луны и создание там обсерваторий позволит находить обращающиеся вокруг других звезд планеты, на которых могут существовать внеземные цивилизации.
Московский Комсомолец02:39