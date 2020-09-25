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В РФ ожидают падение цен на товары иностранных онлайн-магазинов

Цены на товары зарубежных онлайн-магазинов могут упасть на 10% при развитии в России сети бондовых складов. Об этом заявил председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.В источнике
С чего всё началось
Известия

Бизнес прогнозирует снижение цен на товары из зарубежных интернет-магазинов

Цены на товары из зарубежных интернет-магазинов могут снизиться на 10%. Об этом «Известиям» рассказал председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров. Это произойдет, когда в России начнет развиваться сеть бондовых складов.
Известия17:45
Подробнее о событии
Газета.Ru

В России прогнозируют падение цен на товары зарубежных онлайн-магазинов

Газета.Ru19:01
News.ru

В РФ ожидают падение цен на товары иностранных онлайн-магазинов

News.ru20:15
Телеканал 360°

Иностранным онлайн-магазинам предрекли снижение цен. Россияне смогут сэкономить до 10%

Телеканал 360°19:51
АБН

Товары иностранных интернет-магазинов могут подешеветь в России

АБН02:13
ФедералПресс

В России спрогнозировали снижение цен на товары из-за рубежа

ФедералПресс18:31
РЕН ТВ

Товары из зарубежных интернет-магазинов станут доступнее для россиян

РЕН ТВ18:21
Известия

Бизнес прогнозирует снижение цен на товары из зарубежных интернет-магазинов

Известия17:45

Горбачев отвел России роль посредника между США и Китаем

Сегодня для России было бы разумно вернуться к новому политическому мышлению и поставить своей целью дипломатическим путем предотвратить биполярный конфликт между США и Китаем Михаил Горбачев, экс-президент СССР Политик рассказал, что в конце 1980-х годов появился "принцип нового мышления".
Piter.tv01:57

В дистанционном обучении увидели неравенство для учеников

Главными недостатками дистанционного образования родители считают низкое качество интернет-соединения (34 процента), перебои в работе онлайн-платформ (29 процентов), недостаточный уровень цифровой грамотности учителей (20 процентов), низкая мотивация учеников (10 процентов), а также плохое качество цифрового контента (7 процентов).
Lenta.ru00:25

Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
REGNUM00:19
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