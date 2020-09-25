В РФ ожидают падение цен на товары иностранных онлайн-магазинов
Цены на товары зарубежных онлайн-магазинов могут упасть на 10% при развитии в России сети бондовых складов. Об этом заявил председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.В источнике
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Бизнес прогнозирует снижение цен на товары из зарубежных интернет-магазинов
Цены на товары из зарубежных интернет-магазинов могут снизиться на 10%. Об этом «Известиям» рассказал председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров. Это произойдет, когда в России начнет развиваться сеть бондовых складов.
Известия17:45
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