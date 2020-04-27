Коронавирус
ИзвестияРектор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
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с чего всё началось
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБКвчера в 16:23
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Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Общество
Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу
Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37
Экономика
Утвержден порядок выплат зарплатных субсидий
Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
Главная книга вчера в 06:48
Происшествия
После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде по факту взрыва неустановленного боеприпаса в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Интерфакс вчера в 12:53
Кино
На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
Во Владимирской области введут цифровые пропуска
"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
Шоу-бизнес
Шепелев вступился за Тодоренко после ее слов о домашнем насилии
Телеведущий Дмитрий Шепелев осудил травлю ведущей «Орла и Решки» Регины Тодоренко, которая призвала жертв домашнего насилия «задумываться».
Телеканал 360° вчера в 20:54
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Космос
Спутниковый Интернет для армии США будет собирать Lockheed Martin
Специалисты Lockheed Martin на базе площадки компании в Саннивейле, штат Калифорния, отработают на испытательном стенде принцип, интерфейсы и протоколы взаимодействия между разными типами космических платформ (спутников), аппаратурой (навигационной, связи и наблюдения) и автономным «космическим» процессором команд и данных Pit Boss.
3DNews 05:21
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Армия и оружие
Турция перешла в наступление в Сирии
Турецкие войска перешли в наступление в Сирии, атаковав позиции боевиков в районе шоссе M4 около селения Найраб в провинции Идлиб.
Lenta.ru 05:37
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $20 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $20 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 12:31
Общество
В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
Авто
Новая Hyundai Elantra получит версию N Line
Компания Hyundai представила тизер новой модификации седана Elantra последнего поколения — спортивной версии N Line.
Коммерсантъ 04:41
Политика
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
Религия
Костромские православные отмечают Радоницу
Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
Общество
Исследователи нашли на дне Черного моря теплоход «Армения»
В Русском географическом обществе агентству ТАСС рассказали, что еще в 2017 году обнаружили в этом районе магнитную аномалию.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Здоровье
Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
Lenta.ru 07:22
Экономика
Набиуллина призвала расширить механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что необходимо расширить механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Банки.ру 07:14
Происшествия
В Курской области выявили 65 новых случаев коронавируса
"По данным на 28 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 590 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:57
Политика
МИД Украины официально отказался признавать геноцид армян
Министерство иностранных дел Украины еще в марте этого года разослало украинским ведомствам документ, в котором четко говорится, что "Украина не признает геноцид армянского народа".
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Космос
Илон Маск намерен запустить на орбиту еще 60 интернет-спутников
Компания Илона Маска SpaceX собирается 7 мая вывести на орбиту партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания сети интернет-покрытия.
NewInform 06:58
Футбол
Слуцкий отреагировал на высказывания вратаря «Крыльев Советов» Фролова
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу последнего резонансного высказывания голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который раскритиковал действия президента и правительства в период пандемии коронавируса.
Metaratings 06:59
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru вчера в 09:22