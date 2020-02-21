В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке. По итогам 2019 года он уменьшился на два процента до 783 тысяч заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Реальный же спрос со стороны покупателей без учета юридических лиц сократился на семь процентов.

с чего всё началось

По итогам 2019 года спрос на новостройки уменьшился на 2%. Реальный же спрос со стороны покупателей без учёта юридических лиц сократился на 7%. Падение происходит несмотря на понижение ставок по ипотеке. Такие данные приводит портал недвижимости ЦИАН.

В РФ падает спрос на новостройки

Происшествия Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

Политика Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.

Технологии Google неожиданно выпустила новый Android 11 Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.

Политика В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму Ранее Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о желании провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные республики Донбасса и российский Крым.

Авто Toyota стала автомобилем мечты у россиян Согласно опросу «Авто.ру», большинство российских автолюбителей мечтают о моделях японской марки Toyota, особенно о внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поскользнулась на платье На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.

Общество Переселенцы из Донецка принесли фрукты украинцам, эвакуированным из Китая Дончане одними из первых высказались, что приняли бы этот борт и нашли бы, где разместить эвакуированных, если бы Украина не разрушила донецкий аэропорт.

Общество Диссовет предложил лишить замглавы Минздрава Краевого ученой степени Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава единогласно проголосовал за лишение степени доктора медицинских наук замглавы Минздрава России Сергея Краевого, передает «Фармацевтический вестник».

Происшествия У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.

Шоу-бизнес Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.

Футбол Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в футбольной Лиге чемпионов, сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Общество Полтавские депутаты провалили голосование по урегулированию ситуации в Новых Санжарах Заседание продлилось более трех часов, однако депутаты так и не смогли проголосовать за обращение к президенту, парламенту и правительству Украины об урегулировании ситуации с размещением эвакуированных, сообщает ТАСС.