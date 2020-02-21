Недвижимость
News.ruВ РФ падает спрос на новостройки
По итогам 2019 года спрос на новостройки уменьшился на 2%. Реальный же спрос со стороны покупателей без учёта юридических лиц сократился на 7%. Падение происходит несмотря на понижение ставок по ипотеке. Такие данные приводит портал недвижимости ЦИАН.
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с чего всё началось
В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке. По итогам 2019 года он уменьшился на два процента до 783 тысяч заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Реальный же спрос со стороны покупателей без учета юридических лиц сократился на семь процентов.Lenta.ru00:15
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