В России в 2021 году пенсии проиндексированы выше уровня инфляции, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам министра, повышение коснулось 32 млн человек.

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С чего всё началось В России проиндексировали пенсии выше уровня инфляции В 2021 году пенсии проиндексировали на 6,3%, что превышает уровень инфляции, заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам. РИА Новости вчера в 09:41