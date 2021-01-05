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Газета.Ru
Газета.Ru

В РФ пенсии в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции

В России в 2021 году пенсии проиндексированы выше уровня инфляции, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам министра, повышение коснулось 32 млн человек.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России проиндексировали пенсии выше уровня инфляции

В 2021 году пенсии проиндексировали на 6,3%, что превышает уровень инфляции, заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам.
РИА Новостивчера в 09:41
Подробнее о событии
Lenta.ru

Путин пообещал выплатить проиндексированные пенсии без сбоев

Lenta.ruвчера в 10:50
РБК

Минтруд проиндексировал пенсии выше уровня инфляции

РБКвчера в 09:52
ТАСС

Путин надеется, что выплата проиндексированных пенсий пройдет без сбоев

ТАССвчера в 09:23
Телеканал 360°

Пенсии в России проиндексировали выше инфляции — Минтруд

Телеканал 360°вчера в 09:36
RT на русском

Глава Минтруда заявил об индексации пенсий в России

RT на русскомвчера в 09:15
РИА Новости

В России проиндексировали пенсии выше уровня инфляции

РИА Новостивчера в 09:41
Москва 24

Пенсии в 2021 году проиндексировали выше уровня инфляции в РФ – Котяков

Москва 24вчера в 09:40

Пентагон ищет способы усилить подразделения для боевых действий в условиях городской среды

В рамках проекта технической поддержки и операционного анализа Минобороны США намерено принять к рассмотрению доклады на тему продвижения инновационных возможностей и технологий, которые могут применяться в сложных «физических, электронных и боевых условиях».
RT на русскомвчера в 22:30

Трамп заявил о победе на выборах в США накануне ключевого голосования

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Российская газетавчера в 02:37

В Нью-Йорке создадут круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19

Круглосуточные пункты вакцинации населения от коронавируса готовятся создать власти Нью-Йорка в каждом районе города, заявил мэр крупнейшего мегаполиса Билл де Блазио 5 января на пресс-конференции.
ИА Красная Весна19:02