В РФ пенсии в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции
В России в 2021 году пенсии проиндексированы выше уровня инфляции, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам министра, повышение коснулось 32 млн человек.В источнике
С чего всё началось
В России проиндексировали пенсии выше уровня инфляции
В 2021 году пенсии проиндексировали на 6,3%, что превышает уровень инфляции, заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам.
РИА Новостивчера в 09:41
Подробнее о событии