Лут подчеркнула, что регионы смогут участвовать в софинансировании ставки по "сельской ипотеке", снижая ее до 0,1%. Напомним, что в мае премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с предложением о необходимости запуска в России льготной ипотеки для жителей сельской местности.

В РФ планируют выдавать ипотеку под 0,1 процента

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