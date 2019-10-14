Недвижимость
Pravda.RuВ РФ планируют выдавать ипотеку под 0,1 процента
Лут подчеркнула, что регионы смогут участвовать в софинансировании ставки по "сельской ипотеке", снижая ее до 0,1%. Напомним, что в мае премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с предложением о необходимости запуска в России льготной ипотеки для жителей сельской местности.
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Сельскую ипотеку со ставкой до 0,1% годовых планируется запустить в России в 2020 году
Интерфакс11 октября в 07:24
Минсельхоз ожидает, что льготная сельская ипотека заработает в России с 2020 года
ТАСС11 октября в 07:52
Минсельхоз РФ ожидает запуск льготной сельской ипотеки с января 2020 года
Milknews.ru11 октября в 07:22
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
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