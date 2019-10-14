Недвижимость
Pravda.RuВ РФ планируют выдавать ипотеку под 0,1 процента
Лут подчеркнула, что регионы смогут участвовать в софинансировании ставки по "сельской ипотеке", снижая ее до 0,1%. Напомним, что в мае премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с предложением о необходимости запуска в России льготной ипотеки для жителей сельской местности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минсельхоз ожидает, что льготная сельская ипотека заработает в России с 2020 года
ТАСС11 октября в 07:52
Сельскую ипотеку со ставкой до 0,1% годовых планируется запустить в России в 2020 году
Интерфакс11 октября в 07:24
Минсельхоз РФ ожидает запуск льготной сельской ипотеки с января 2020 года
Milknews.ru11 октября в 07:22
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Культура
Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным
MedikForum.ru 05:38
Происшествия
В Обнинске нелегал из США напал на полицейского
В отношении американца возбуждено уголовное дело. 68-летний гражданин США проживал в Обнинске в квартире у своей знакомой.
Российская газета 09:15
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Армия и оружие
Сирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии
Газета.Ru вчера в 16:39
Армия и оружие
Эсминец США «Портер» вошел в Черное море
В Черное море вошел эсминец США «Портер», передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Аргументы и Факты 12 октября в 14:18
Армия и оружие
Reuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ
Росбалт вчера в 16:22
Политика
Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство
На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.
МР7.ру 01:27
Политика
Украинцы из разных стран призвали снять санкции против Крыма
В резолюции по итогам состоявшегося на полуострове круглого стола «Сотрудничество украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом» сказано: «Являясь частью украинского народа, призываем международное сообщество признать воссоединение республики Крым с Российской Федерацией соответствующим нормам международного права».
Журналистская правда 10:35
Происшествия
Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Политика
В Киеве стартовал марш украинских националистов
В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.
РИА Новости 08:22
Армия и оружие
Турция и сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж
Вооружённые силы Турции и бойцы Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на город Манбидж.
News.ru 10:34
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 появились в России
Компания HMD Global объявила о российском старте продаж смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
News.ru 10:59
Общество
В Калифорнии запретят продажу новых изделий из натурального меха
Калифорния стала первым штатом США, в котором запретили изготовление и продажу меховых изделий.
Газета Metro вчера в 07:51
Политика
Медведев потребовал от губернаторов перестать врать о смертности
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов регионов прекратить вранье и манипуляции со статистикой смертности.
REGNUM 10:50
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Политика
Премьер Украины посетил концерт неофашистской группы
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук посетил концерт неофашистской группы «Сокира Перуна», сообщает 13 октября украинский портал «Страна.UA» со ссылкой на обнародованную лидером ультра-правой организации Евгением Карасем фотографию премьера на концерте.
REGNUM вчера в 23:23
Политика
«Нормандская четверка» может собраться в Париже
Посол Франции в России назвала предположительное время проведения встречи «нормандской четверки», занимающейся урегулированием на Востоке Украины.
Росбалт 09:59
Футбол
Черышев пока остается на посту главного тренера «Нижнего Новгорода»
Напомним, что в администрации Нижегородской области ранее имели предварительные беседы с двумя претендентами на пост главного тренера команды — Романом Пилипчуком и Робертом Евдокимовым.
Матч ТВ 09:37
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Авто
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
Как и ранее, поблажек россиянам ждать не стоит — тема отмены транспортного налога не сдвинулась «с мертвой точки».
SpeedMe 11 октября в 09:16
Происшествия
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Умерла бывшая участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, сообщает Japantimes со ссылкой на полицию.
РИА Новости 08:08
Здоровье
Медведев расширил список жизненно важных лекарств
Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Теннис
38-летний Роджер Федерер выступит на Олимпиаде в Токио
Чемпионат 08:41