Экономика
Независимый публицистВ РФ поднимают тарифы системы «Платон»
Одно из февральских нововведений коснется автомобилистов. Дело в том, что с 1 февраля 2020 г. в стране изменят в сторону повышения тарифы системы «Платон». Собственники фур и других большегрузных машин, если их вес превышает 12 тонн, будут оплачивать по новому тарифу проезд по федеральным трассам.
Читать в источнике
Оценить
Общество
Глава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Кино
Александр Петров и фильм «Текст» получили премию «Золотой орел»
Пострадал также и ее муж Гарик Харламов. Благодаря фильму «Текст» награду также получил Иван Янковский за лучшую мужскую роль второго плана.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Общество
Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
"В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", - говорится в заявлении дипмиссии.
Общество
Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России
В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Общество
Роскачество рассказало о способах уберечь свои данные от мошенников
Роскачество выпустило рекомендации о том, как уберечь свои персональные данные от мошенников, в частности, рекомендовано при переводе денежных средств через интернет проверять дату регистрации домена.
Общество
Украинский миллиардер купил самый дорогой особняк в мире
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Общество
Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей
Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
Культура
В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали
Наука
Кто оставил «следы дьявола» на склоне активного вулкана
Цепочка следов, известных как «Ciampate del Diavolo» или же «Тропа Дьявола» - это загадочная, почти мистическая достопримечательность.
Происшествия
В Иркутской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек
Подозреваемых в убийстве двух мужчин и женщины задержали в Иркутской области.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Политика
Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ
«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Экономика
Украина заказала российский металл для американских ракет
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
Происшествия
В Махачкале подростки пожарили на Вечном огне курицу
В Дагестане сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как подростки осквернили Вечный огонь.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Происшествия
Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну
На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Происшествия
В Чечне людей стали задерживать за фотоколлаж с Кадыровым
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Политика
Китай в рекордные сроки выделил патоген коронавируса, заявила ВОЗ
Китай смог в рекордные сроки установить патоген, вызвавший вспышку пневмонии, ВОЗ и все международное сообщество высоко это ценят, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
Российских моряков приговорили в Греции к 395 годам тюрьмы
Мужчин обвинили в незаконной перевозке мигрантов в Грецию. Обоих россиян приговорили к 395 годам тюремного заключения.