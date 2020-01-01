Одно из февральских нововведений коснется автомобилистов. Дело в том, что с 1 февраля 2020 г. в стране изменят в сторону повышения тарифы системы «Платон». Собственники фур и других большегрузных машин, если их вес превышает 12 тонн, будут оплачивать по новому тарифу проезд по федеральным трассам.

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