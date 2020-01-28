Одно из февральских нововведений коснется автомобилистов. Дело в том, что с 1 февраля 2020 г. в стране изменят в сторону повышения тарифы системы «Платон». Собственники фур и других большегрузных машин, если их вес превышает 12 тонн, будут оплачивать по новому тарифу проезд по федеральным трассам.

Политика Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.

Технологии Mail.ru Group приняла «Капсулу» Компания выпускает умную колонку в продажу Mail.ru Group открыла предзаказ умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся" по цене 6990 руб. Устройство поддерживает звонки через "ВКонтакте", содержит инструменты для обучения детей и может интегрироваться с системами умного дома.

Политика Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Общество На Украине возбудили дело о хулиганстве против экс-депутата Рады Государственное бюро расследований возбудило дело против бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол за хулиганство, поскольку она во вторник якобы незаконно проникла на территорию ведомства.

Экономика Внешняя торговля РФ упала впервые с 2016 года В динамике внешней торговли РФ наблюдаются и положительные сдвиги — так, продажи несырьевых неэнергетических товаров за границу заняли более значительную часть в структуре российского экспорта.

Происшествия Американец прожил 10 лет с червем в мозге Личинка паразита, скорее всего, попал в организм пациента еще около 10 лет назад, когда он ездил в Мексику и ел там плохо прожаренную свинину.

Политика Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что доклад комитета Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.

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Политика Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.

Армия и оружие Сирийский боевой опыт будет использован в танковом биатлоне Тактические приемы, используемые танкистами на советских и российских танках в Сирии, получили высокую оценку и сегодня применяются в программе обязательной подготовки для танковых экипажей Южного военного округа, некоторые упражнения будут включены в программу танкового биатлона, сообщил РИА Новости член рабочей группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.

Происшествия В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.

Общество В Гонконге разработали вакцину против коронавируса Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.

Авто В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.