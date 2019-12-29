Экономика
News.ruВ РФ поднялись минимальные розничные цены на водку и коньяк
С 1 января 2020 года в России повышаются минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди. Теперь минимальная стоимость 0,5 литра водки будет 230 рублей (вместо 215 рублей), цена коньяка повысится с 388 рублей до 433 рублей, на бренди — до 315 рублей с 307 рублей, пишет «Интерфакс».
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Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Армия и оружие
США пытались помешать военно-морским учениям России, Ирана и Китая
Контр-адмирал рассказал, что в ходе совместных военно-морских учений России, Ирана и Китай американцы и их сателлиты провели экстренное совещание с целью помешать проведению совместных военно-морских учений трех стран.
Политика
В Киеве назвали лучший вариант «плана Маршалла для Украины»
Прямые инвестиции из других стран стали бы лучшим вариантом «плана Маршалла для Украины», заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Технологии
Microsoft через 2 недели прекратит поддержку Windows 7
Для корпоративных пользователей корпорация Microsoft разработала специальный платный пакет, в рамках которого будет обновляться Windows 7, но эта поддержка является достаточно дорогой, так как за один компьютер придется платить 25 долларов в первый год, 50 долларов во второй и 100 долларов в третий.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
Единоборства
Президент UFC: «Многие верят, что Фергюсон побьет Хабиба»
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Происшествия
В МВД назвали популярные у карманников места для краж
МВД России предупредило россиян о самых популярных у карманников местах для краж.
Авто
Genesis показал официальные изображения кроссовера Genesis GV80
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Происшествия
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Происшествия
В Крыму главврача одной из больниц подозревают в получении взятки
Главврача Ленинской центральной районной больницы Крыма подозревают в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Происшествия
В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона
Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал ещё доступнее
Смартфон Nokia 4.2 снова упал в цене.
Общество
Новый год в центре Петербурга встретили рекордные 2 млн человек
По данным петербургского комитета по культуре, Новый год на Дворцовой площади и Невском проспекте встретили около 2 млн человек, что является рекордным показателем.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Экономика
Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году
Наибольший рост цен в традиционные периоды приходится на новогодние праздники, сказал эксперт, в феврале-марте цены снижаются до уровня прошлого года.
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Армия и оружие
В ДНР прокомментировали данные Киева о потерях ополченцев
Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), комментируя заявление украинского правительства о потерях со стороны ополчения в 2019 году, назвал соответствующие сведения информационным вбросом для переключения внимания общественности.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Традиционное шествие в честь Бандеры завершилось в Киеве
Общество
В ГИБДД хотят отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Гиляков отметил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена на получение водительских прав.
Происшествия
В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги
По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
Происшествия
Подорвавшийся на петарде россиянин попал на видео
Происшествие попало на видео, его опубликовало издание «Город 55» со ссылкой на очевидца.