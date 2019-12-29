Экономика

News.ruNews.ruВ РФ поднялись минимальные розничные цены на водку и коньяк

С 1 января 2020 года в России повышаются минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди. Теперь минимальная стоимость 0,5 литра водки будет 230 рублей (вместо 215 рублей), цена коньяка повысится с 388 рублей до 433 рублей, на бренди — до 315 рублей с 307 рублей, пишет «Интерфакс».
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