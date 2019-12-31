Экономика
News.ruВ РФ поднялись минимальные розничные цены на водку и коньяк
С 1 января 2020 года в России повышаются минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди. Теперь минимальная стоимость 0,5 литра водки будет 230 рублей (вместо 215 рублей), цена коньяка повысится с 388 рублей до 433 рублей, на бренди — до 315 рублей с 307 рублей, пишет «Интерфакс».
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Общество
СМИ узнали о встрече беглого экс-главы Renault с президентом Ливана
Агентство отмечает, что Гон прибыл в Бейрут из Токио через Стамбул, о его встрече с ливанским президентом не сообщалось публично, а сотрудник службы связей с общественностью при администрации президента отрицал, что Аун виделся с Гоном.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
Общество
В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
Здоровье
В новогодние праздники медучреждения Казани изменят график работы
С 1 по 8 января медицинские учреждения Казани перейдут на особый режим работы – жители смогут получить помощь в травмпунктах, стоматологических кабинетах, стационарах и родильных домах.
Происшествия
У Камчатки произошло сильное землетрясение
У берегов Камчатки 1 января было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщили в региональном МЧС.
Экономика
В России увеличится минимальный размер оплаты труда
С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей
Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Политика
На Украине заявили о неготовности к возвращению прямых поставок газа из России
Украина еще не готова к возвращению к прямым поставкам газа из России и намерена делать это только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.
Политика
Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан
«Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке», – приводит текст заявления ТАСС.
Политика
«Нафтогаз» завершил отделение оператора ГТС Украины
Украинский «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) страны от своей структуры.
Спорт
Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл
Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Энергетика
Добыча нефти в России в 2019 году выросла до 560,2 млн тонн
Добыча нефти и газового конденсата выросла в России по итогам 2019 года на 0,8%, до 560,2 млн тонн год к году, следует в четверг из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.
Общество
Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо
Свое письмо больной раком врач опубликовал на странице в Facebook.
Футбол
Кулушевски прибыл на медосмотр в «Ювентус»
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Футбол
Мино Райола: «МЮ загубил бы даже Марадону, Пеле и Мальдини»
Ранее Райола заявил, что Погба хочет выигрывать трофеи с МЮ.
Армия и оружие
В Афганистане более 20 военных погибли при нападении талибов
Как минимум 23 афганских военнослужащих погибли при атаке боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает телеканал 1TV.