Экономика

News.ruNews.ruВ РФ поднялись минимальные розничные цены на водку и коньяк

С 1 января 2020 года в России повышаются минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди. Теперь минимальная стоимость 0,5 литра водки будет 230 рублей (вместо 215 рублей), цена коньяка повысится с 388 рублей до 433 рублей, на бренди — до 315 рублей с 307 рублей, пишет «Интерфакс».
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В России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

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Минимальные цены на водку повышены до 230 рублей за 0,5 литра

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В России повысили цены на водку и коньяк

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Цена на водку вырастет в России с 1 января

Цензуры.Нет30.12.19 в 03:21

С 1 января в России вырастет цена на водку

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
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СМИ узнали о встрече беглого экс-главы Renault с президентом Ливана

Агентство отмечает, что Гон прибыл в Бейрут из Токио через Стамбул, о его встрече с ливанским президентом не сообщалось публично, а сотрудник службы связей с общественностью при администрации президента отрицал, что Аун виделся с Гоном.
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В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
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В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

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В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»

RuNews24.ru 03:43
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В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
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Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

РБК 04:03
Происшествия

Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
РИА Новости 01:36
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В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
RT на русском 31.12.19 в 23:37
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Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
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С 1 по 8 января медицинские учреждения Казани перейдут на особый режим работы – жители смогут получить помощь в травмпунктах, стоматологических кабинетах, стационарах и родильных домах.
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У берегов Камчатки 1 января было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщили в региональном МЧС.
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Экономика

В России увеличится минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета".
Тамбовский курьер 30.12.19 в 03:21
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Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
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На Украине заявили о неготовности к возвращению прямых поставок газа из России

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Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан

«Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке», – приводит текст заявления ТАСС.
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«Нафтогаз» завершил отделение оператора ГТС Украины

Украинский «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) страны от своей структуры.
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Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
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Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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Добыча нефти в России в 2019 году выросла до 560,2 млн тонн

Добыча нефти и газового конденсата выросла в России по итогам 2019 года на 0,8%, до 560,2 млн тонн год к году, следует в четверг из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.
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Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

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Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

Свое письмо больной раком врач опубликовал на странице в Facebook.
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Кулушевски прибыл на медосмотр в «Ювентус»

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Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
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Два автобуса столкнулись в подмосковном Красногорске

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Мино Райола: «МЮ загубил бы даже Марадону, Пеле и Мальдини»

Ранее Райола заявил, что Погба хочет выигрывать трофеи с МЮ.
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В Афганистане более 20 военных погибли при нападении талибов

Как минимум 23 афганских военнослужащих погибли при атаке боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает телеканал 1TV.
Аргументы и Факты вчера в 04:51
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