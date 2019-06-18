Происшествия
Газета.RuВ РФ потушили все лесные пожары
Как отмечается, по состоянию на 30 сентября, 00.00 мск, на территории России нет действующих лесных пожаров. Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки были потушены семь лесных пожаров. Эти возгорания был ликвидированы на площади 94 гектара.
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Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК вчера в 12:31
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Гаджеты
В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone
В России полностью распроданы iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, сообщает «Коммерсантъ».
БИЗНЕС Online 01:42
Наука
Выявлена опасность чайных пакетиков
Дни.ру 27 сентября в 04:06
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Авто
Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня вчера в 01:00
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
В Сети появился второй трейлер комедийного боевика «King’s man: Начало» режиссера Мэттью Вона.
Культуромания 03:48
Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ
Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco атаковали несколько беспилотников.
Российская газета 03:52
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера стал российским офицером МВД
Американский актер Арнольд Шварценеггер показал фотографию со своим сыном Кристофером, который был с ног до головы одет в форму российского офицера МВД.
Газета.Ru вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
По делу о нападении на пограничников арестованы 10 рыбаков из КНДР
Находкинский городской суд заключил под стражу еще четверых рыбаков из КНДР, входивших в число напавших на сотрудников пограничной службы в Японском море, сообщили ТАСС в понедельник в суде.
ТАСС 01:49
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Газета.Ru 01:36
Политика
Луценко заявил о давлении со стороны адвоката Трампа
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что неоднократно отказывался заводить дело против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, несмотря на давление со стороны Руди Джулиани — личного адвоката Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 21:15
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Происшествия
В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:49
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал арест Натальи Бочкаревой
Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.
Российская газета 03:05
Здоровье
Врачи призвали ограничить в России рекламу сладкого
В свою очередь, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк добавил, что россияне потребляют сахара больше, чем установлено нормами Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:28
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в России с доходами ниже прожиточного минимума проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны).
Коммерсантъ 03:43
Политика
WE: «Украинагейт» Трампа играет на руку соперникам Байдена в партии
Уоррен сделала эти замечания прямо перед тем, как осведомитель выступил с обвинением Трампа в угрозе приостановить военную помощь Украине, если ее правительство не расследует деятельность сына Байдена — Хантера, в период работы в совете директоров украинской газовой компании Burisma, где он зарабатывал до $50 000 в месяц.
Красная весна 28 сентября в 02:26
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал, как оказался в тюрьме в 18 лет
Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал о своем первом тюремном сроке.
Спорт-Экспресс 04:00
Экономика
Возраст выхода на пенсию повысят на три года
В России стало возможно повышении возраста выхода на пенсию еще на целых три года, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 19:30