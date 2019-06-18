Как отмечается, по состоянию на 30 сентября, 00.00 мск, на территории России нет действующих лесных пожаров. Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки были потушены семь лесных пожаров. Эти возгорания был ликвидированы на площади 94 гектара.

В РФ потушили все лесные пожары

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