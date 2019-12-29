Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.

с чего всё началось

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года. Акциз на сигареты состоит из специфической (фиксированной) части и адвалорной составляющей (процент от максимальной розничной цены).

В РФ повышаются акцизы на сигареты

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