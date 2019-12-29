Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ РФ повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года. Акциз на сигареты состоит из специфической (фиксированной) части и адвалорной составляющей (процент от максимальной розничной цены).
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с чего всё началось

В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
ТАССвчера в 16:11

Подробнее о событии

В России начинают действовать акцизы на электронные устройства нагревания табака

ТАССвчера в 16:13

В России подорожали алкогольные напитки и сигареты

Lenta.ruвчера в 16:35

Электронные сигареты стали подакцизными, акциз на табак вырос

REGNUMвчера в 16:05

Сигареты стали дороже с 1 января

Телеканал 360°вчера в 19:21

Сигареты подорожали в России

News.ruвчера в 17:51

Алкоголь и табак подорожают в этом году из-за повышения акцизов

Эхо Москвы00:02

Многоразовые электронные сигареты и вейпы в РФ стали подакцизными товарами

ТК Звездавчера в 18:02
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Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня вчера в 06:28
Армия и оружие

Россия официально обвинила Израиль в новой бомбардировке Сирии

Израильское информационное издание «Haaretz», ссылаясь на данные российского Министерства иностранных дел, сообщает о том, что Россия официально обвинила израильскую сторону в нарушении воздушного пространства Иордании и незаконных ударах по территории Сирии.
Avia.pro 29.12.19 в 04:45
Происшествия

Сейсмологи: вблизи Камчатки произошло два землетрясения

REGNUM 29.12.19 в 20:53
Здоровье

В России вступили в силу новые критерии установления инвалидности

В 2020 году в России вступают в силу новые актуализированные критерии установления инвалидности для детей и взрослых.
ТК Звезда вчера в 23:22
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС вчера в 16:06
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Технологии

CNN: В Microsoft заявили о краже данных хакерами из КНДР

Сотрудники корпорации Microsoft заявили о краже хакерами из КНДР данных, связанных с ядерным оружием.
Актуальные Новости вчера в 02:37
Фигурное катание

Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха

Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила роль девочки Дороти в премьере ледового спектакля Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
РИА Новости 30.12.19 в 09:15
Происшествия

Картину Пикассо за £20 млн повредили в лондонском музее

Известия вчера в 10:50
Политика

Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
РИА Новости вчера в 22:28
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Общество

Врач рассказала, что лучше есть 1 января

Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Савельева посоветовала, что нужно употреблять в пищу утром 1 января.
Газета.Ru вчера в 11:04
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru 30.12.19 в 08:54
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Известия вчера в 16:00
Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС вчера в 16:20
Политика

Вассерман сделал прогноз на 2020 год

Публицист Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2020 год.
Известия вчера в 06:40
Армия и оружие

Гиперзвуковое оружие появилось в России

Президент Владимир Путин отметил, что РФ стала первой страной на планете, которая создала гиперзвуковое оружие, благодаря чему она опередила США в плане вооружения.
Актуальные Новости 30.12.19 в 02:56
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:45
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Вести.Ru вчера в 13:35
Общество

Россия с 6 января вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор с 6 января вводит временные ограничения на поставки цитрусовых культур из Китая — такое решение связано с обнаружением в этой продукции карантинных объектов.
Парламентская газета 30.12.19 в 10:24
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Общество

Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья

Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
Известия вчера в 20:50
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
REGNUM вчера в 11:48
Шоу-бизнес

Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой

Композитор Юрий Лоза ответил на негатив в адрес певицы Аллы Пугачевой, которую раскритиковал музыкальный критик Сергей Соседов.
URA.Ru вчера в 19:28
Музыка

Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Известия 30.12.19 в 13:08
Политика

Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз

Сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угрозы уголовного преследования со стороны Департамента полиции и погранохраны страны.
РИА Новости вчера в 17:08
Общество

В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:03
Армия и оружие

Новый год в Мировом океане встретили более 60 кораблей ВМФ РФ

Свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России выполняют сегодня различные задачи в Мировом океане.
Вести.Ru вчера в 23:30
Общество

SmolDaily.ru рассказывает гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

SmolDaily вчера в 01:31
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