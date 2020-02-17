Технологии
ToDay News UfaВ РФ появился новый метод воровства персональных данных
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
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После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке. А это нарушает не только покой граждан, но и сразу два закона — «О персональных данных» и «О рекламе», поясняют юристы.Известиявчера в 16:01
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Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Общество
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте
В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
Политика
Мишустин освободил от должности курирующего почту замглавы Минкомсвязи
Войтенко был назначен замминистра в июле 2018 г. До прихода в министерство он занимал должность первого заместителя руководителя аналитического центра при правительстве.
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Общество
Шнуров написал стих протоиерею Смирнову
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Общество
Сенатор оценил письмо немецкого писателя о Великой Отечественной войне
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами
Недвижимость
Жилищное строительство в России начало снижаться
Общество
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Экономика
ПФР изменит правила получения пенсии на банковские карты
Если замена не будет произведена до 1 июля, то пенсия будет возвращена в ПФР, а получить выплату станет сложнее из-за необходимости посетить дополнительные инстанции.
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Общество
Волгоградская служба доставки извинилась за коллаж с «Родиной-матерью»
"Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса Сбермаркет в Волгограде", - сообщили агентству РИА "Новости" в пресс-службе "Сбермаркет".
Финансы
Курс доллара снизился до 63,46 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,75 копеек и составил 63,455 рубля.
Общество
В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора
С 2004 по 2007 год Беков был замглавы Волгограда, затем руководил Ассоциацией коммерческих банков региона.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Специалист одного из Центров онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала Focus.de, что старается ежедневно, несмотря на сильную занятость в клинике, употреблять свежие овощи и фрукты, а также цельнозерновые продукты.
Религия
Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
Армия и оружие
Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков
Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
Происшествия
У подозреваемого в нападении на московский храм нашли наркотики
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
Армия и оружие
В Тверской области пилоты Су-35 отработали удары по танковой колонне
С интервалом в одну минуту истребители Су-35С в сопровождении самолетов Миг-31 поднимались в небо Тверской области для отработки уничтожения наземных целей.
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка
В Госдуму внесен проект федерального закона о продаже доли ЦБ в Сбербанке. Сумма покупки, по оценкам Минфина, составит около 2,5 трлн руб.