Технологии

ToDay News UfaToDay News UfaВ РФ появился новый метод воровства персональных данных

Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
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с чего всё началось

Всё про спам: в РФ распространяется новый метод воровства персональных данных

После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке. А это нарушает не только покой граждан, но и сразу два закона — «О персональных данных» и «О рекламе», поясняют юристы.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперты предупредили об эпидемии телефонного спама в России

РБКвчера в 19:08

Россиян предупредили об «эпидемии» краж с телефона

URA.Ruвчера в 17:09

В России появился новый метод воровства персональных данных

Известиявчера в 16:20

СМИ предупредило о новом методе воровства персональных данных

РИА Новостивчера в 16:46

«Известия»: россияне могут столкнуться с активизацией телефонного спама

ТАССвчера в 22:28

В России распространяется новый метод воровства личных данных

РЕН ТВвчера в 23:35

В России появился новый метод воровства персональных данных

Газета.Ru05:17
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Происшествия

Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары

РИА Новости 03:18
Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Вести.Ru 04:52
Общество

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте

В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
Известия 03:46
Политика

Мишустин освободил от должности курирующего почту замглавы Минкомсвязи

Войтенко был назначен замминистра в июле 2018 г. До прихода в министерство он занимал должность первого заместителя руководителя аналитического центра при правительстве.
Ведомости 04:52
Происшествия

Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве

Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Российская газета вчера в 23:20
Общество

Шнуров написал стих протоиерею Смирнову

Pravda.Ru 03:07
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Общество

Сенатор оценил письмо немецкого писателя о Великой Отечественной войне

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Газета.Ru 05:27
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Вести.Ru вчера в 21:00
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru вчера в 00:55
Недвижимость

Жилищное строительство в России начало снижаться

Ведомости вчера в 16:06
Общество

«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
BFM.ru 03:45
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
ТАСС 04:13
Экономика

ПФР изменит правила получения пенсии на банковские карты

Если замена не будет произведена до 1 июля, то пенсия будет возвращена в ПФР, а получить выплату станет сложнее из-за необходимости посетить дополнительные инстанции.
Дни24 02:10
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
Общество

Волгоградская служба доставки извинилась за коллаж с «Родиной-матерью»

"Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса Сбермаркет в Волгограде", - сообщили агентству РИА "Новости" в пресс-службе "Сбермаркет".
Новые Известия 05:07
Финансы

Курс доллара снизился до 63,46 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,75 копеек и составил 63,455 рубля.
ТАСС 02:22
Общество

В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора

С 2004 по 2007 год Беков был замглавы Волгограда, затем руководил Ассоциацией коммерческих банков региона.
КП - Волгоград 01:41
Общество

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из своего рациона

Специалист одного из Центров онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала Focus.de, что старается ежедневно, несмотря на сильную занятость в клинике, употреблять свежие овощи и фрукты, а также цельнозерновые продукты.
Российская газета вчера в 23:23
Происшествия

В Кургане уволят врача больницы, отказавшегося помогать пациенту

45.ru 05:16
Религия

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости вчера в 17:35
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
REGNUM вчера в 13:21
Происшествия

У подозреваемого в нападении на московский храм нашли наркотики

Известия вчера в 08:18
Политика

В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
REGNUM 04:45
Армия и оружие

В Тверской области пилоты Су-35 отработали удары по танковой колонне

С интервалом в одну минуту истребители Су-35С в сопровождении самолетов Миг-31 поднимались в небо Тверской области для отработки уничтожения наземных целей.
Афанасий-бизнес 01:47
Экономика

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

В Госдуму внесен проект федерального закона о продаже доли ЦБ в Сбербанке. Сумма покупки, по оценкам Минфина, составит около 2,5 трлн руб.
Коммерсантъ 01:18
Как работают Яндекс.Новости?
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