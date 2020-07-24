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В РФ предлагают ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения предложил член Общественной палаты России, глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
РБК

В Общественной палате предложили новый сбор с продаж табака и алкоголя

РБК03:56
URA.Ru

«Трезвая Россия» предложила новый сбор с продаж алкоголя и табака

URA.Ru23:56
Известия

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Известия00:19
РИА Новости

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РИА Новости00:18
РЕН ТВ

В РФ предлагают ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РЕН ТВ00:11
Газета.Ru

В России может появиться новый сбор с продаж алкоголя и табака

Газета.Ru02:24
RT на русском

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

RT на русском23:05
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Кремль не допустит раскачивания извне ситуации с акциями в Хабаровске

Никто не допустит раскачивания извне ситуации с несанкционированными акциями в Хабаровске, правоохранители на месте делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:19
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МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия17:01
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Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов

В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия22:28
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Песков: Россия и ее партнеры считают санкции против «Северного потока - 2» неприемлемыми

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
ТАСС05:20
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