Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Читать в источнике
Комментировать274
с чего всё началось

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русском23 июля в 23:05

Подробнее о событии

В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Газета.Ru24 июля в 15:40

В Минфине ответили, введут ли сбор с продаж алкоголя и сигарет

URA.Ru24 июля в 11:03

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

RT на русском23 июля в 23:05

Могут ли в России ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака, рассказал эксперт

Комсомольская правда24 июля в 10:53

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Известия24 июля в 00:19

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РИА Новости24 июля в 00:18

Минфин прокомментировал идею резкого роста цен на табак и алкоголь

Lenta.ru24 июля в 09:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Экономика

Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным

Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
REGNUM 24 июля в 06:58
220
Игры

Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos

Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 09:36
2
Гаджеты

Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы

Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 11:16
2
Кино

Компания Paramount отложила «Тихое место 2» и «Топ Ган» на 2021 год

Картина «Тихое место 2» ожидалась в кинотеатрах 6 сентября 2020 года, но теперь выйдет 23 апреля 2021-го, а «Топ Ган» переехал с 23 декабря 2020-го на 2 июля 2021 года, сообщает Variety.
News.ru 24 июля в 04:40
1
Киберспорт

Rockstar Games сообщила о крупнейшем в истории обновлении GTA Online

Деловое.ТВ 13:19
1
Игры

В Spacebase Startopia начинается закрытое бета-тестирование

Все покупатели предзаказов получат доступ к закрытому бета-тестированию, которое стартует сегодня.
Игромания.ру 24 июля в 09:13
Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
558
Игры

Epic Games потратила 42 млн долларов на гранты для разработчиков

Epic Games выдала в виде грантов 42 миллиона долларов из 100 запланированных.
Cyber.sports.ru вчера в 06:16
1
Киберспорт

Фильтр мата в Dota 2 начал блокировать название команды Nigma

Фильтр нецензурной лексики в Dota 2 заблокировал название киберспортивного клуба Nigma.
CyberSport.ru 11:24
1
Наука

Создан первый в мире неразрезаемый материал

В результате появился экспериментальный материал, неуязвимый для инструментов злоумышленников. Разработка получила название Proteus.
Территория новостей 06:50
Космос

NASA предупредило о трех мчащихся к Земле астероидах

О чем стало известно из сообщения Центра исследования околоземных объектов NASA, занимающегося наблюдением за потенциально опасными для Земли небесными объектами.
Говорит Уфа вчера в 11:47
21
Технологии

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно

Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor вчера в 00:59
76
Гаджеты

Смартфон Nubia Red Magic 5 стал лидером рейтинга AnTuTu

Тестирование смартфонов в бенчмарке AnTuTu определило лидера, которым стал Nubia Red Magic 5. По словам специалистов, гаджет обошел конкурентов с рекордным показателем в 659 586 баллов.
Goroday.ru 08:48
1
Гаджеты

Apple планирует добавить FaceID в MacBook

Похоже, что Apple в ближайшее время может обновить лэптопы MacBook и добавить в них поддержку функции Face ID.
Игромания.ру 12:35
1
Игры

Разработчики ремейка Mafia: «Миссия с гонкой будет сложной»

Президент студии Hangar 13 Хейден Блэкмен рассказал, сохранится ли сложность миссии с гонкой в Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru вчера в 16:20
1
Игры

Разработчик игры Batman: Arkham City получил 600 млн долларов прибыли

Актуальные Новости 10:18
4
Космос

Астрофизики создали самую большую 3D-карту Вселенной

Ученые составили и опубликовали самую большую трехмерную карту Вселенной, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на ТАСС.
TV BRICS вчера в 06:48
4
Кино

Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос

Piter.tv 24 июля в 08:16
13
Кино

Гильермо дель Торо рассказал кое-то о триллере «Оленьи рога»

В ходе онлайнового фестиваля Comic-Con@Home съёмочная группа хорора «Оленьи рога» представила фильм специальной панелью.
Игромания.ру 13:16
Кино

Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена

Американский режиссер Зак Снайдер продемонстрировал необычную экипировку Супермена в рамках фестиваля Comic-Con.
Вечерняя Москва 13:06
4
Игры

Анализ трейлера Halo Infinite показал, что не так у игры с графикой

Отклики на показанный Microsoft игровой процесс Halo Infinite оказались спорными, причём до такой степени, что даже крупные СМИ стали сообщать о смешанной реакции.
3DNews 06:12
3
Происшествия

На Кубани внедорожник влетел в двери магазина

ТАСС 12:29
9
Кино

Marvel показала первые две минуты фильма «Новые мутанты»

Слово и Дело вчера в 08:21
13
Гаджеты

Samsung Galaxy Note20 в белом цвете впервые появляется на рендерах

ITZine.ru 04:17
1
Космос

В России разработали схему полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

Профиль вчера в 16:35
82
Авто

В Сети появились изображения купеобразной версии Volkswagen Tiguan X

Эксперты на основе опубликованных ранее шпионских фото разработали рендеры купеобразной версии Tiguan X автобренда Volkswagen.
Car.ru 08:44
19
Космос

Грибок из Чернобыля спасет поселенцев Марса от радиации

Инициаторы исследования из Стэнфорда считают, что слой плесени в 21 сантиметр сможет надежно защитить жилые модули первопоселенцев Марса от радиации.
LentaChel.ru 24 июля в 14:59
Музыка

Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен

Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
iReactor 23 июля в 00:59
146
Политика

Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич.
News.ru 05:49
181
Космос

В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая

Объект, находящийся в созвездии Дракона, по мнению ученых, образовался в результате столкновения белого карлика и обычной звезды, передает tvbrics.com со ссылкой на Astrophysical Journal.
TV BRICS 12:26
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное