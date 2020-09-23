Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.

С чего всё началось Тост за профпригодность: за пьянство на удаленке предложили не увольнять Прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно, объясняют эксперты. Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день. Известия 17:01