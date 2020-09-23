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Газета.Ru
Газета.Ru

В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тост за профпригодность: за пьянство на удаленке предложили не увольнять

Прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно, объясняют эксперты. Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

СМИ: сотрудников «на удаленке» предложили не увольнять за пьянство

РИА Новости20:36
URA.Ru

В России предложили не увольнять за пьянство на работе

URA.Ru17:42
RT на русском

СМИ: за работу в состоянии опьянения на удалёнке предложили не увольнять

RT на русском20:17
РБК

СМИ узнали о поправке в законопроект об увольнении за пьянство на работе

РБК19:38
Lenta.ru

Россиян предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Lenta.ru18:03
ТАСС

«Известия»: сотрудников на удаленке предложили не увольнять за употребление алкоголя

ТАСС20:25
Известия

На удаленной работе предложили не увольнять за пьянство

Известия17:15

Алания — Спартак-2 2:1

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» обыграла московский «Спартак-2» со счётом 2:1. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак».
Чемпионатвчера в 13:56

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM22 сентября в 03:35
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