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Газета.Ru
Газета.Ru

В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тост за профпригодность: за пьянство на удаленке предложили не увольнять

Прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно, объясняют эксперты. Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

СМИ: сотрудников «на удаленке» предложили не увольнять за пьянство

РИА Новости20:36
ТАСС

«Известия»: сотрудников на удаленке предложили не увольнять за употребление алкоголя

ТАСС20:25
Известия

На удаленной работе предложили не увольнять за пьянство

Известия17:15
РБК

СМИ узнали о поправке в законопроект об увольнении за пьянство на работе

РБК19:38
Lenta.ru

Россиян предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Lenta.ru18:03
URA.Ru

В России предложили не увольнять за пьянство на работе

URA.Ru17:42
RT на русском

СМИ: за работу в состоянии опьянения на удалёнке предложили не увольнять

RT на русском20:17

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
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