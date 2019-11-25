Общество
РЕН ТВВ РФ предложили отсрочить внедрение маркировки бытовой техники
Российский бизнес просит отложить маркировку бытовой техники до 2024 года, иначе введение новых правил приведет к росту цен. Предприниматели уверяют, подделок бытовой техники и электроники на рынке сейчас и так нет, так как производить их невыгодно.
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с чего всё началось
Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 16:01
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Общество
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Происшествия
Иван Голунов встретится с петербургскими журналистами
Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Шоу-бизнес
Купавшаяся в ледяной купели «голая» Волочкова получила травму
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова "голой" купалась в ледяной купели и получила травму.
Происшествия
Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус
Кулеба с двумя сыновьями и 21-летний водитель микроавтобуса находятся в больнице.
Здоровье
Минздрав заявил о снижении новых случаев заражения ВИЧ в России на 8%
В России впервые зафиксировано снижение числа новых случаев заражения ВИЧ.
Происшествия
Под Нижним Новгородом 29 детей отравились газом в школе
Более 30 человек пострадали из-за выброса газа рядом со школой в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Футбол
В «Ювентусе» считают, что агенты Миранчука общаются с другими клубами
Приоритетом для Миранчука остается Ювентус, но нельзя исключать, что он может оказаться в других командах серии A. Тем более чемпионы Италии пока не начали обсуждать с Локомотивом трансферную стоимость игрока.
Политика
В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Общество
Власти США разрешили Microsoft продавать софт Huawei
Министерство торговли США предоставило Microsoft специальную лицензию, разрешающую продажу программного обеспечения китайской Huawei.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Общество
Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару
Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Политика
Владимир Путин уволил прокурора Алтая
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Республики Алтай.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Спорт
Песков: Россия предоставила все ответы на вопросы WADA
Спортивные власти России находятся на связи со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Наука
В Японии научились определять наличие 13 видов рака по капле крови
В Японии ученые научились с точностью до 99 процентов определять наличие 13 видов рака по капле крови.
Авто
В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Авто
Стало известно, когда в России появится премиальный кроссовер от Chery
Люксовый китайский кроссовер Chery Exeed TXL прибудет в салоны российских дилеров марки в 3-м квартале 2020 г. Сейчас автомобиль проходит необходимую сертификацию для получения «Одобрения типа транспортного средства».
Экономика
Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева
Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Футбол