Общество

РЕН ТВРЕН ТВВ РФ предложили отсрочить внедрение маркировки бытовой техники

Российский бизнес просит отложить маркировку бытовой техники до 2024 года, иначе введение новых правил приведет к росту цен. Предприниматели уверяют, подделок бытовой техники и электроники на рынке сейчас и так нет, так как производить их невыгодно.
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с чего всё началось

Нажмите на паузу: маркировку бытовой техники просят отложить до 2024 года

Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»).
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В РФ предложили отсрочить внедрение маркировки бытовой техники

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Нажмите на паузу: маркировку бытовой техники просят отложить до 2024 года

Известиявчера в 16:01
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Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
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