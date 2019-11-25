Общество
РЕН ТВВ РФ предложили отсрочить внедрение маркировки бытовой техники
Российский бизнес просит отложить маркировку бытовой техники до 2024 года, иначе введение новых правил приведет к росту цен. Предприниматели уверяют, подделок бытовой техники и электроники на рынке сейчас и так нет, так как производить их невыгодно.
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с чего всё началось
Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 16:01
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Политика
Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, согласно которому к СМИ-иностранным агентам могут быть приравнены физические лица, распространяющие сообщения изданий, обладающих таким статусом.
Происшествия
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Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Политика
На местных выборах в Гонконге побеждают сторонники демократии
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Происшествия
Около 14 тысяч овец утонули в Черном море
Грузовое судно Queen Hind, перевозящее более 14 тыс. овец в Саудовскую Аравию, перевернулось у побережья Румынии в Черном море.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
Общество
Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева
Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Армия и оружие
ВМФ России передадут подводную лодку «Петропавловск-Камчатский»
Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» будет передана ВМФ России в понедельник, 25 ноября.
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов
Вернувшиеся в Россию участники последнего этапа серии Гран-при, который проходил в Японии, по прилету не получили свои коньки и костюмы, которые были в багаже спортсменов.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Спорт
ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Происшествия
Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области
В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы.
Политика
Путин в ближайшее время планирует провести серию совещаний по ОПК
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время проведет традиционную серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и военного строительства.
Происшествия
Отец юной пациентки пырнул детского врача в псковской больнице
ЧП произошло днем 25 ноября в здании больницы: злоумышленник пырнул врача-гематолога, после чего скрылся.
Общество
Пригород Севастополя вошел в топ-10 самых веселых названий в России
Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правильном приеме антибиотиков
Роспотребнадзор рассказал о правильном приеме антибиотиков.
Игры
Следующим проектом Rockstar может стать игра в средневековом стиле, сообщил инсайдер
Следующей игрой студии Rockstar Games может стать не GTA 6 и не Bully 2, компания работает над проектом в сеттинге средневековья, сообщил один из пользователей reddit.
Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Шоу-бизнес
На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице
Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Происшествия