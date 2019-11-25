Бизнес предлагает отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Об этом говорится в письме «Деловой России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

Российский бизнес просит отложить маркировку бытовой техники до 2024 года, иначе введение новых правил приведет к росту цен. Предприниматели уверяют, подделок бытовой техники и электроники на рынке сейчас и так нет, так как производить их невыгодно.

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