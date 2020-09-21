В России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот
Смотрите также
Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран
Чимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178
СК проверяет Быкова на причастность к подстрекательству к убийству
В Москве 988 пациентов излечились от коронавируса за сутки
Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
ByteDance сохранит контроль над TikTok после сделки с Oracle и Walmart
В России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот со ставкой 2–6%.В источнике
С чего всё началось
Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот
В России предлагают ввести новый вид льготной ипотеки под 2–6% годовых — для детей-сирот. Инициативу, которую вице-премьеру Татьяне Голиковой направил «Общероссийский народный фронт» (документ есть у «Известий»), уже рассматривают в кабмине.
Известия17:01
Подробнее о событии