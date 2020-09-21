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СаратовИнформ
СаратовИнформ

В России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот

В России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот со ставкой 2–6%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

В России предлагают ввести новый вид льготной ипотеки под 2–6% годовых — для детей-сирот. Инициативу, которую вице-премьеру Татьяне Голиковой направил «Общероссийский народный фронт» (документ есть у «Известий»), уже рассматривают в кабмине.
Известия17:01
Подробнее о событии
News.ru

Выпускникам детдомов могут предложить льготную ипотеку

News.ru18:00
ТАСС

«Известия»: в России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот

ТАСС19:22
РЕН ТВ

В России планируют ввести ипотеку для детей-сирот

РЕН ТВ18:11
ФедералПресс

В России планируют ввести ипотеку для детей-сирот

ФедералПресс18:02
Телеканал 360°

В России могут ввести льготную ипотеку для детей-сирот

Телеканал 360°20:58
URA.Ru

В России хотят ввести новый вид льготной ипотеки

URA.Ru17:18
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

Известия17:01

В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Елена Утемова назначена новым руководителем владимирской медицины

Фото Минздрава РФ Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова подтвердила Зебра ТВ, что с понедельника, 21 сентября, к исполнению обязанностей директора регионального департамента здравоохранения приступила Елена Утемова — соответствующее распоряжение подписал Владимир Сипягин.
Зебра ТВ02:29