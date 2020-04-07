Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

Купюры номиналом 5 тысяч, 2 тысячи и 1 тысяча рублей были очень высокого качества, в магазинах далеко не каждый детектор мог выявить подделку. Преступная группа существовала около года и за это время успела провернуть более 3 тыс. сделок по сбыту поддельных денег.
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с чего всё началось

В «Гидре» запустили печатные станки

Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Коммерсантъвчера в 18:17

Подробнее о событии

Полиция разоблачила сеть IT-фальшивомонетчиков из Нижнего Новгорода

REGNUM04:50

Подпольный «Банк России» напечатал миллиард рублей

URA.Ruвчера в 21:49

МВД обнаружило напечатавший 1 млрд руб. «подпольный ЦБ»

РБК03:56

В МВД рассказали о беспрецедентном деле подпольного «ЦБ», напечатавшего около 1 млрд: его возбудили в Казани

БИЗНЕС Online01:17

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

Интерфакс04:08

В даркнете обнаружили конкурента Банка России

Lenta.ruвчера в 19:50

В «Гидре» запустили печатные станки

Коммерсантъвчера в 18:17
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Общество

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
РБК 04:44
Происшествия

Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала

Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи.
ТАСС вчера в 21:44
Общество

В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян

Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.
РБК 05:12
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su вчера в 02:45
ЖКХ

В России введен мораторий на санкции за неуплату ЖКУ

Постановление о введении моратория до 1 января 2021 года на начисление и взыскание пени за неоплаченные коммунальные услуги в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Вести.Ru вчера в 11:58
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус

OvideO.ru вчера в 14:10
Общество

О 56 заболевших коронавирусом рассказал губернатор Брянского региона

Сегодня, 7 апреля, глава региона Александр Богомаз выступил в эфире телеканала «Россия 24».
Городской телеканал (Брянск) 03:38
Происшествия

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 02:46
Здоровье

Владимир Уйба подтвердил наличие заразившегося в больнице в Коми

Врио главы Коми Владимир Уйба подтвердил: власти региона информированы, что в республиканской клинической больнице есть заразившийся коронавирусом.
Аргументы недели 04:50
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ вчера в 14:23
Политика

В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 04:13
Музыка

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 вчера в 10:42
Общество

«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Lenta.ru 03:27
Наука

Назван показатель, предсказывающий смерть от коронавируса

Ученые из Университета Вероны и университетской клиники Падуи совместно с коллегами из США рассказали о том, какой показатель является опасным при заражении коронавирусом, пишет газета «Известия».
Вечерний курьер 02:45
Общество

В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах

В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах.
РБК 03:48
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Общество

Половина заболевших коронавирусом в Москве оказалась младше 45 лет

Московский Комсомолец вчера в 05:47
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Здоровье

В ХМАО раскрыли состояние новых больных коронавирусом

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре у 19 человек было выявлено заражение коронавирусом.
URA.Ru 05 апреля в 08:05
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Известия 04:32
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Киберспорт

Первый пострелизный патч для Ori and the Will of the Wisps улучшил производительность и не только

3DNews 04:30
Шоу-бизнес

Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью

30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Летидор 02:34
Экономика

Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса

Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Ведомости вчера в 11:53
Единоборства

Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова

Известия вчера в 15:58
Футбол

США обвинили представителей FIFA в получении взяток от России и Катара

Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Коммерсантъ 03:12
Общество

Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Ростовской области

Всего за минувшие сутки подтвердили восемь случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе официально 17 заболевших COVID-19.
Rostov gazeta 04:43
Здоровье

В Киеве число заразившихся коронавирусом достигло 267 человек

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Киеве за сутки увеличилось на 22, до 267 человек, заявил в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко на брифинге.
РИА Новости вчера в 05:55
Экономика

Лукашенко призвал обезопасить Белоруссию от «нефтяных игр» крупных держав

По словам Лукашенко, нефтяной рынок лихорадит. Он призвал обезопасить Белоруссию от «нефтяных игр крупных держав».
Lenta.ru 04:46
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