Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.

с чего всё началось

Купюры номиналом 5 тысяч, 2 тысячи и 1 тысяча рублей были очень высокого качества, в магазинах далеко не каждый детектор мог выявить подделку. Преступная группа существовала около года и за это время успела провернуть более 3 тыс. сделок по сбыту поддельных денег.

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