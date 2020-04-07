Происшествия
ИнтерфаксВ РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества
Купюры номиналом 5 тысяч, 2 тысячи и 1 тысяча рублей были очень высокого качества, в магазинах далеко не каждый детектор мог выявить подделку. Преступная группа существовала около года и за это время успела провернуть более 3 тыс. сделок по сбыту поддельных денег.
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с чего всё началось
Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.Коммерсантъвчера в 18:17
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Общество
ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса
Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
Происшествия
Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала
Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи.
Общество
В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян
Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
ЖКХ
В России введен мораторий на санкции за неуплату ЖКУ
Постановление о введении моратория до 1 января 2021 года на начисление и взыскание пени за неоплаченные коммунальные услуги в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус
Общество
О 56 заболевших коронавирусом рассказал губернатор Брянского региона
Сегодня, 7 апреля, глава региона Александр Богомаз выступил в эфире телеканала «Россия 24».
Происшествия
В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона.
Здоровье
Владимир Уйба подтвердил наличие заразившегося в больнице в Коми
Врио главы Коми Владимир Уйба подтвердил: власти региона информированы, что в республиканской клинической больнице есть заразившийся коронавирусом.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Политика
В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Музыка
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Наука
Назван показатель, предсказывающий смерть от коронавируса
Ученые из Университета Вероны и университетской клиники Падуи совместно с коллегами из США рассказали о том, какой показатель является опасным при заражении коронавирусом, пишет газета «Известия».
Общество
В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах
В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Общество
Половина заболевших коронавирусом в Москве оказалась младше 45 лет
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Здоровье
В ХМАО раскрыли состояние новых больных коронавирусом
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре у 19 человек было выявлено заражение коронавирусом.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Киберспорт
Первый пострелизный патч для Ori and the Will of the Wisps улучшил производительность и не только
Шоу-бизнес
Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью
30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Экономика
Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса
Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Единоборства
Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова
Футбол
США обвинили представителей FIFA в получении взяток от России и Катара
Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Общество
Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Ростовской области
Всего за минувшие сутки подтвердили восемь случаев коронавирусной инфекции, теперь в регионе официально 17 заболевших COVID-19.
Здоровье
В Киеве число заразившихся коронавирусом достигло 267 человек
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Киеве за сутки увеличилось на 22, до 267 человек, заявил в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко на брифинге.
Экономика
Лукашенко призвал обезопасить Белоруссию от «нефтяных игр» крупных держав
По словам Лукашенко, нефтяной рынок лихорадит. Он призвал обезопасить Белоруссию от «нефтяных игр крупных держав».