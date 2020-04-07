Происшествия

REGNUMREGNUMПолиция разоблачила сеть IT-фальшивомонетчиков из Нижнего Новгорода

Фальшивые деньги номиналом 1, 2 и 5 тыс. рублей изготавливались в Нижнем Новгороде и распространялись по регионам России через законспирированную сеть из нескольких десятков человек. Участники сети не знали друг друга.
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с чего всё началось

В «Гидре» запустили печатные станки

Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было. Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры.
Коммерсантъвчера в 18:17

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В Нижнем Новгороде напечатали 1 миллиард фальшивых рублей

Открытый Нижний08:09

В Нижнем Новгороде напечатали около миллиарда фальшивых рублей, распространяя их через даркнет

Нижний Новгород on-line06:30

МВД обнаружило напечатавший 1 млрд руб. «подпольный ЦБ»

РБК03:56

В Нижнем Новгороде нашли конкурента Банка России

Ёлдаш06:09

Подпольный «Банк России» напечатал миллиард рублей

URA.Ruвчера в 21:49

В даркнете обнаружили конкурента Банка России

Lenta.ruвчера в 19:50

В «Гидре» запустили печатные станки

Коммерсантъвчера в 18:17
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Футбол

В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Энергетика

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
REGNUM 04:49
Происшествия

Эпатажный блогер Павел Петель погиб в ДТП под Москвой

Среди погибших оказался молодой блогер Павел Петель, имевший более 26-ти тысяч подписчиков в сети Инстаграм.
OvideO.ru вчера в 13:13
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Футбол

Кержаков с семьей, вынося мусор, воссоздали обложку альбома Abbey Road от The Beatles

На обложке альбома участники группы переходят дорогу. Кержаков с семьей сделал то же самое, вынося мусор.
Sports.ru 07:37
Политика

Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым

В Кремле не видят противоречий в позициях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу о режиме ограничений на административных границах регионов из-за коронавируса.
Интерфакс 06:17
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Политика

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Lenta.ru вчера в 04:15
Политика

Лукашенко пригрозил правительству отставкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 08:10
Происшествия

Экс-полицейского из Казани обвинили в изнасиловании жительницы Чувашии

Чебоксары, 7 апреля 2020, 13:59 — REGNUM В Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника патрульно-постовой службы полиции УМВД по городу Казани, которого обвинили в изнасиловании.
REGNUM 06:59
Общество

Обновили карту распространения коронавируса в Подмосковье

В Московской области за последние сутки зафиксировано 34 новых случая заболевания коронавирусом.
Molnet.ru 04 апреля в 09:40
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Политика

Песков назвал неприемлемыми любые попытки приватизации космоса

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, что позволяет администрации Соединенных Штатов противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.
Газета.Ru 06:01
Экономика

Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»

Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
REGNUM 05:32
Религия

Патриарх Кирилл призвал неверующих подумать о наступившем кризисе

ПолитРоссия 07:50
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Здоровье

В Коми выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Официально в Республике Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.
ИА БНК 07:36
Общество

Российского врача вызвали в прокуратуру после жалобы на нехватку масок

Прокуратура Москвы проверит медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко после жалобы врача-нейрохирурга Всеволода Шурхая на нехватку средств защиты от коронавируса.
Lenta.ru 08:15
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru вчера в 10:56
Общество

За сутки в России заразилось коронавирусом 1154 человека

В России за последние сутки 6-7 апреля зафиксировано 1154 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 43 регионах страны.
МонаВиста 03:57
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Происшествия

В Белгороде COVID-19 подтверждён у ребёнка

Белгород, 6 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Один из новых подтверждённых диагнозов COVID-19 выявлен у ребёнка из Белгорода.
REGNUM вчера в 08:02
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Общество

Петербуржцы выстроились в большую очередь на входе в один из банков

Ivbg.ru 06:51
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Происшествия

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Российская газета вчера в 22:51
Здоровье

У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

ВЕТТА 05:19
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС 05:57
Наука

Уничтожающее коронавирус за 48 часов лекарство нашли в Австралии

Специалисты из Австралии обнаружили старое лекарство, которое в течение двух суток может победить новый тип инфекции.
Экономика сегодня 07:48
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