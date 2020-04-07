Происшествия
REGNUMПолиция разоблачила сеть IT-фальшивомонетчиков из Нижнего Новгорода
Фальшивые деньги номиналом 1, 2 и 5 тыс. рублей изготавливались в Нижнем Новгороде и распространялись по регионам России через законспирированную сеть из нескольких десятков человек. Участники сети не знали друг друга.
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с чего всё началось
Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было. Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры.Коммерсантъвчера в 18:17
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В Нижнем Новгороде напечатали около миллиарда фальшивых рублей, распространяя их через даркнет
Нижний Новгород on-line06:30
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Футбол
В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку
В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Энергетика
Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК
Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
Происшествия
Эпатажный блогер Павел Петель погиб в ДТП под Москвой
Среди погибших оказался молодой блогер Павел Петель, имевший более 26-ти тысяч подписчиков в сети Инстаграм.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Футбол
Кержаков с семьей, вынося мусор, воссоздали обложку альбома Abbey Road от The Beatles
На обложке альбома участники группы переходят дорогу. Кержаков с семьей сделал то же самое, вынося мусор.
Политика
Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым
В Кремле не видят противоречий в позициях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу о режиме ограничений на административных границах регионов из-за коронавируса.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Политика
Лукашенко пригрозил правительству отставкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Экс-полицейского из Казани обвинили в изнасиловании жительницы Чувашии
Чебоксары, 7 апреля 2020, 13:59 — REGNUM В Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника патрульно-постовой службы полиции УМВД по городу Казани, которого обвинили в изнасиловании.
Общество
Обновили карту распространения коронавируса в Подмосковье
В Московской области за последние сутки зафиксировано 34 новых случая заболевания коронавирусом.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Политика
Песков назвал неприемлемыми любые попытки приватизации космоса
6 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, что позволяет администрации Соединенных Штатов противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.
Экономика
Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»
Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Здоровье
В Коми выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Официально в Республике Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.
Общество
Российского врача вызвали в прокуратуру после жалобы на нехватку масок
Прокуратура Москвы проверит медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко после жалобы врача-нейрохирурга Всеволода Шурхая на нехватку средств защиты от коронавируса.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Общество
За сутки в России заразилось коронавирусом 1154 человека
В России за последние сутки 6-7 апреля зафиксировано 1154 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 43 регионах страны.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Происшествия
В Белгороде COVID-19 подтверждён у ребёнка
Белгород, 6 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Один из новых подтверждённых диагнозов COVID-19 выявлен у ребёнка из Белгорода.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Наука
Уничтожающее коронавирус за 48 часов лекарство нашли в Австралии
Специалисты из Австралии обнаружили старое лекарство, которое в течение двух суток может победить новый тип инфекции.