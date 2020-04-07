Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было. Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры.

с чего всё началось

Фальшивые деньги номиналом 1, 2 и 5 тыс. рублей изготавливались в Нижнем Новгороде и распространялись по регионам России через законспирированную сеть из нескольких десятков человек. Участники сети не знали друг друга.

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