Энергетика

TatCenterTatCenterВ РФ продажи бензина на АЗС сократились на 40−50%

В России продажи бензина на АЗС сократились на 40−50%, дизеля — на 30%. О снижении спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке 22 апреля сообщил глава минэнерго Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы. Сокращение потребления авиакеросина составляет около 50−60%.
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Новак сообщил, что продажи бензина на АЗС в России сократились на 40-50%

Снижение спроса на нефтепродукты в настоящее время наблюдается на внутреннем рынке, продажи бензина на АЗС сократились на 40-50%, дизеля - на 30%. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы.
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