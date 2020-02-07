Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНабиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что средняя ставка по ипотеке в декабре обновила исторический минимум, но есть потенциал для дальнейшего снижения.
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Набиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

Коммерсантъ07 февраля в 08:18

В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля

ТАСС07 февраля в 08:53

ЦБ понизил ключевую ставку: что будет с ипотекой

РБК07 февраля в 09:24

Новикомбанк снижает ставки по ипотеке

Банки.рувчера в 12:50

ЦБ ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Rambler News Service07 февраля в 07:55

Ставки по ипотеке продолжат снижаться, заявила Набиуллина

РИА Новости07 февраля в 07:52

После снижения ставки ЦБ РФ банки изменят условия по кредитным продуктам

Finam.Ru07 февраля в 06:00
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Футбол

Семак заявил о высокой трансферной стоимости российских футболистов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на высокую трансферную стоимость отечественных футболистов.
RT на русском 06:14
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

REGNUM вчера в 07:50
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 03:24
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН 01:00
Политика

В Кремле оценили работу правительства Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректным вопрос о "пересмотре" работы правительства Дмитрия Медведева.
Piter.tv 06:31
Армия и оружие

Большинство поляков не одобрили покупку американских истребителей

Покупку Польшей 32 американских истребителей F-35 за 4,6 млрд долларов не одобряют большинство граждан страны, согласно данным соцопроса, 9 февраля опубликованным в журнале Rzeczpospolita.
Красная весна вчера в 10:29
Происшествия

СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде

РИА Новости 06:42
Культура

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 04:42
Политика

Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной

Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордное время из-за урагана

Самолет авиакомпании British Airways благодаря попутному ветру поставил рекорд, выполняя полет из Нью-Йорка в Лондон.
Ридус вчера в 09:53
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о ненадежности тестов на коронавирус

Каждый второй тест на новый китайский коронавирус может показать ложноотрицательный результат, предупредили в Роспотребнадзоре.
Росбалт 07:03
Кино

«Оскар» за лучший фильм получила картина «Паразиты»

Южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм», говорится в Twitter премии.
РБК вчера в 23:29
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС вчера в 23:57
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Шоу-бизнес

Кукла, кимоно и дворец: как выглядят звезды на церемонии «Оскар»

Американский актер, певец и драматург Билли Портер, уже блиставший своими нарядами на других церемониях, прибыл на красную ковровую дорожку в платье, "вдохновленным Кенсингтонским дворцом", и на высоких каблуках.
РЕН ТВ вчера в 18:29
Общество

МВД усилило защиту справок о судимости от подделок

Фото: mvdmedia.ru В будущем ведомство намерено ввести возможность проверки подлинности справки через QR-код в специальном приложении, говорится на сайте "МВД Медиа".
Известия 06:35
Происшествия

Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

Sibnovosti.ru 03:56
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Музыка

Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва

После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
StarHit.ru 08 февраля в 18:00
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 03:28
Общество

Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета

Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета на этот год, чтобы перенаправить средства на проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному собранию.
НТВ 02:17
Общество

МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве

РБК вчера в 16:28
Происшествия

В Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

Газета.Ru 06:11
Экономика

Российская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon

Издание отмечает, что в топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group заняла 11-е место, рост выручки за последние пять лет составил 23,4%. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).
REGNUM 02:02
Наука

Дождь может стать новым источником возобновляемой энергии

Сотрудники Городского университета Гонконга заявили, что дождь может стать новым источником возобновляемой энергии.
ToDay News Ufa 05:26
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
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