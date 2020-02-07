Экономика
КоммерсантъНабиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что средняя ставка по ипотеке в декабре обновила исторический минимум, но есть потенциал для дальнейшего снижения.
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В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля
ТАСС07 февраля в 08:53
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Покупку Польшей 32 американских истребителей F-35 за 4,6 млрд долларов не одобряют большинство граждан страны, согласно данным соцопроса, 9 февраля опубликованным в журнале Rzeczpospolita.
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Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
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Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
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Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Кукла, кимоно и дворец: как выглядят звезды на церемонии «Оскар»
Американский актер, певец и драматург Билли Портер, уже блиставший своими нарядами на других церемониях, прибыл на красную ковровую дорожку в платье, "вдохновленным Кенсингтонским дворцом", и на высоких каблуках.
Общество
МВД усилило защиту справок о судимости от подделок
Фото: mvdmedia.ru В будущем ведомство намерено ввести возможность проверки подлинности справки через QR-код в специальном приложении, говорится на сайте "МВД Медиа".
Происшествия
Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
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После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Общество
Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета
Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета на этот год, чтобы перенаправить средства на проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному собранию.
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МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве
Экономика
Российская компания X5 Retail Group по росту бизнеса опередила Amazon
Издание отмечает, что в топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group заняла 11-е место, рост выручки за последние пять лет составил 23,4%. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).
Наука
Дождь может стать новым источником возобновляемой энергии
Сотрудники Городского университета Гонконга заявили, что дождь может стать новым источником возобновляемой энергии.
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В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.