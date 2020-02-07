Экономика
Независимый публицистВ РФ прогнозируют снижение ставки по ипотеке
Стоит напомнить, что сейчас ставка по ипотеке составляет девять процентов. По словам Набиуллиной, она может уменьшиться, так как на нее повлияет снижение уровня инфляции и ставки Центробанка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля
ТАСС07 февраля в 08:53
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
В сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела погибли пятеро турецких военнослужащих, сообщает агентство Anadolu в Twitter.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Общество
Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр
Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Происшествия
Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой
Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Происшествия
Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде
Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.
Общество
ФАС назвала «экономическим мародерством» завышение цен на маски
Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах России имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса.
Авто
Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России
Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Происшествия
Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве
По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
На форумах Reddit и Microsoft пользователи пожаловались на то, что при попытке выключить или перезагрузить компьютер через «Пуск» система выдает ошибку с текстом «У вас нет прав на выключение этого компьютера».
Общество
ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга
Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги
Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Технологии
Samsung объяснил блокировку телевизоров
Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Экономика
Потери белорусских НПЗ вырастут из-за налогового маневра в России
Финансовые потери белорусских нефтезаводов могут увеличиться в два раза на фоне реализации в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли.
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Биатлон
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может не вернуться на сцену
Певицу МакSим мучают головные боли и бессонница после аварии, случившейся в 2019 году. Врачи рекомендовали исполнительнице длительный отдых.
Культура
Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом
Футбол
Онана согласился перейти в «Челси»
Голкипер Аякса Андре Онана летом станет игроком Челси, сообщает Voetbal.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Общество
Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила свою беременность
Анна Седокова — многодетная мама, которая, как шутят в кругах шоу-бизнеса, рожает детей от каждого своего возлюбленного.