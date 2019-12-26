Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ РФ прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым

Ранее в Twitter-аккаунте посольства США на Украине было опубликовано сообщение, осуждающее запуска железнодорожного сообщения с Крымом. Отмечалось, что этот шаг демонстрирует неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.
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Андрей Козенко
США так же, как и Украина, изначально заявляли о том, что Крымский мост не существует, что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ. Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Все остальное - сугубо внутреннее дело России.
— Андрей Козенко, российский политикВестник Кавказа вчера в 14:52
с чего всё началось
Так он отреагировал на заявление посольства США на Украине в Twitter
, в котором говорилось, что запуск железнодорожного сообщения «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».
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