с чего всё началось

США так же, как и Украина, изначально заявляли о том, что Крымский мост не существует, что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ. Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Все остальное - сугубо внутреннее дело России.

Ранее в Twitter-аккаунте посольства США на Украине было опубликовано сообщение, осуждающее запуска железнодорожного сообщения с Крымом. Отмечалось, что этот шаг демонстрирует неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

В РФ прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым

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