Политика
RuNews24.ruВ РФ прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым
Ранее в Twitter-аккаунте посольства США на Украине было опубликовано сообщение, осуждающее запуска железнодорожного сообщения с Крымом. Отмечалось, что этот шаг демонстрирует неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.
Читать в источнике
Оценить581
США так же, как и Украина, изначально заявляли о том, что Крымский мост не существует, что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ. Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Все остальное - сугубо внутреннее дело России.
— Андрей Козенко, российский политикВестник Кавказа вчера в 14:52
с чего всё началось
Так он отреагировал на заявление посольства США на Украине в Twitter, в котором говорилось, что запуск железнодорожного сообщения «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».РБКвчера в 16:13
Подробнее о событии
Показать все источники
США обвинили Россию в неуважении к суверенитету Украины из-за Крымского моста
Телеканал 360°вчера в 08:04
В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту
Комсомольская правдавчера в 07:27
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:02, Ашберн
Происшествия
Возросло число погибших при крушении самолета в Казахстане
Происшествия
Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и тумана, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в конце 2019 и начале 2020 года
В пресс-службе ведомства напомнили, что последняя неделя уходящего года будет двухдневной: 30 и 31 декабря являются рабочими днями.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Армия и оружие
Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму
Россия увеличила инвестиции в Вооружённые силы и своё присутствие в Балтийском море.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Единоборства
Емельяненко согласился на бой с Кадыровым
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Общество
Жители Екатеринбурга смогут наблюдать солнечное затмение
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Общество
В «Современнике» назвали дату похорон Галины Волчек
После спектакля в «Современнике» актер сообщил, что прощание с Волчек состоится 29 декабря.
Происшествия
Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду
В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Авто
В РФ выявили 1,5 млн автомобилей с бракованной системой безопасности
Энергетика
Нефть приближается к $68 за баррель
Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря.
Политика
Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об опасности денежных купюр
Эксперты Роспотребнадзора предупредили граждан о том, какие заболевания могут передаваться через денежные купюры.
Кино
«Люк Скайуокер» согласился сыграть в «Ведьмаке»
На твит откликнулся аккаунт клуба поклонников "Звездных войн", отметив, что под такое описание идеально подходит Марк Хэмилл, уже более 40 лет исполняющий роль джедая Люка Скайуокера.
Политика
В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.
Здоровье
Назван самый эффективный способ продлить жизнь
Нейробиолог Марк Маттсон (Mark Mattson) из Университета Джона Хопкинса в США назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь.
Технологии
В России приняты первые стандарты в области искусственного интеллекта
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает о том, что в нашей стране утверждены первые национальные стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ).
Происшествия
В ФБК начались обыски, Навального задержали
В августе и осенью в ФБК и у соратников Навального в разных городах проводили обыски по уголовному делу об отмывании денег через фонд.
Авто
Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России
Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Происшествия
Восстановлена картина крушения Су-57
Происшествия
Трехмесячную девочку, брошенную матерью на трассе, ищут в Кузбассе
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Армия и оружие
Военные США и России вступили в схватку в сирийской Хасаке
По данным организации, причиной драки между военными РФ и США стало то, что обе стороны оказались в одном и том же районе.
Происшествия