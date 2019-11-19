В этом году исполнится 20 лет со дня его создания. По мнению российского премьера, в двусторонних отношениях пока хватает проблем, которые сдерживают торговлю и инвестиции. Речь идет об условиях субсидирования, кредитования и доступа к госзакупкам.

Более 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии

Шоу-бизнес Михаил Боярский сообщил о своем уходе В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ Михаил Боярский сообщил о том, что собирается покинуть сцену, строить из себя «молодого дурачка» он не собирается.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей из РФ 112.ua Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться до тех пор, пока в страну не вернутся три корабля, задержанные за нарушение российской границы.

Общество Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.

Теннис Рублев победил Баутисту-Агута в матче Финала Кубка Дэвиса Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом в матче группы B Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Испании.

Происшествия СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.

Политика Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.

Политика Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Технологии Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.

Единоборства Федор Емельяненко сожалеет об оскорблениях в адрес Кро Копа Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко считает неприемлемыми любые оскорбления, и крайне сожалеет о словах, пятнадцать лет назад брошенных сгоряча в адрес Мирко «Кро Копа» Филиповича, нокаутировавшего его брата.