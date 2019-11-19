Экономика
ТВ ЦентрБолее 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии
В этом году исполнится 20 лет со дня его создания. По мнению российского премьера, в двусторонних отношениях пока хватает проблем, которые сдерживают торговлю и инвестиции. Речь идет об условиях субсидирования, кредитования и доступа к госзакупкам.
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Шоу-бизнес
Михаил Боярский сообщил о своем уходе
В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ Михаил Боярский сообщил о том, что собирается покинуть сцену, строить из себя «молодого дурачка» он не собирается.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Шоу-бизнес
«Ей конец»: Разин заступился за Шепелева, угрожая Кудрявцевой
Андрей Разин вступился за Дмитрия Шепелева в его конфликте с Лерой Кудрявцевой.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей из РФ
112.ua Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться до тех пор, пока в страну не вернутся три корабля, задержанные за нарушение российской границы.
Общество
Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
Политика
Эрдоган заявил Трампу, что Турция не откажется от С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил лидеру США Дональду Трампу, что Анкара не откажется от российских систем С-400.
Теннис
Рублев победил Баутисту-Агута в матче Финала Кубка Дэвиса
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом в матче группы B Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Испании.
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Политика
Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией
Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Политика
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря
Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на украинский иск.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и Анастасия Решетова снялись в совместной фотосессии
Девушки приняли участие в совместной фотосессии и «сыграли» на контрасте: на снимках «тёмненькая» позирует в светлой одежде, а «беленькая» — в чёрной.
Происшествия
В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Футбол
Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Здоровье
Что является главным фактором риска в развитии рака простаты
Около 30% мужского населения планеты страдают раком предстательной железы, рассказал главврач клинической больницы Святителя Луки в Санкт-Петербурге Сергей Попов.
Политика
Названа дата консультаций России, Украины и ЕК по транзиту газа
Консультации по транзиту российского газа через украинскую территорию на уровне экспертов Евросоюза, России и Украины пройдут в среду, 20 ноября.
Технологии
Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp
Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
Единоборства
Федор Емельяненко сожалеет об оскорблениях в адрес Кро Копа
Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко считает неприемлемыми любые оскорбления, и крайне сожалеет о словах, пятнадцать лет назад брошенных сгоряча в адрес Мирко «Кро Копа» Филиповича, нокаутировавшего его брата.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.