Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрБолее 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии

В этом году исполнится 20 лет со дня его создания. По мнению российского премьера, в двусторонних отношениях пока хватает проблем, которые сдерживают торговлю и инвестиции. Речь идет об условиях субсидирования, кредитования и доступа к госзакупкам.
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Более 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии

ТВ Центр14:34

Медведев «прямо сказал» премьеру Белоруссии о системных проблемах

Росбалт07:28

Медведев призвал создавать равные условия для российских и белорусских фирм

РИА Новости05:55

РФ ожидает восстановления объема товарооборота с Белоруссией к концу года

REGNUM06:23

Россия сможет восстановить объемы товарооборота с Белоруссией к концу года

ГЛАС.RU06:18

Медведев: Россия ожидает восстановления объема товарооборота с Белоруссией к концу года

ТАСС06:14

Медведев: белорусский экспорт в Россию вырос почти на 4%

Аргументы и Факты07:10
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На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

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Россияне собрали за день миллион евро на восстановление Венеции

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В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ Михаил Боярский сообщил о том, что собирается покинуть сцену, строить из себя «молодого дурачка» он не собирается.
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Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
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РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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Политика

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
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«Ей конец»: Разин заступился за Шепелева, угрожая Кудрявцевой

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В МВД опровергли информацию о ДТП с автомобилем Боярского в Петербурге

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Политика

Эрдоган заявил Трампу, что Турция не откажется от С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил лидеру США Дональду Трампу, что Анкара не откажется от российских систем С-400.
iReactor 04:58
Теннис

Рублев победил Баутисту-Агута в матче Финала Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом в матче группы B Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Испании.
РИА Новости 15:04
Происшествия

СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края

СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Известия 10:26
Футбол

Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
РИА Новости 14:46
Политика

Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией

Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Lenta.ru 13:19
Политика

Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря

Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на украинский иск.
RT на русском 09:17
Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Весьма 01:53
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru 14:25
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Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Шоу-бизнес

Алена Шишкова и Анастасия Решетова снялись в совместной фотосессии

Девушки приняли участие в совместной фотосессии и «сыграли» на контрасте: на снимках «тёмненькая» позирует в светлой одежде, а «беленькая» — в чёрной.
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В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка

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Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
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Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021

Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
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Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
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Что является главным фактором риска в развитии рака простаты

Около 30% мужского населения планеты страдают раком предстательной железы, рассказал главврач клинической больницы Святителя Луки в Санкт-Петербурге Сергей Попов.
Газета Кемерова вчера в 05:03
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Названа дата консультаций России, Украины и ЕК по транзиту газа

Консультации по транзиту российского газа через украинскую территорию на уровне экспертов Евросоюза, России и Украины пройдут в среду, 20 ноября.
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ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

РБК вчера в 12:41
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Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp

Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
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Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко считает неприемлемыми любые оскорбления, и крайне сожалеет о словах, пятнадцать лет назад брошенных сгоряча в адрес Мирко «Кро Копа» Филиповича, нокаутировавшего его брата.
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