Экономика

The Moscow PostThe Moscow PostВ РФ рассказали о росте белорусского экспорта в Россию

Говоря о белорусском экспорте в РФ, Дмитрий Медведев отметил, что за 9 месяцев он вырос почти на 4%. Слова Премьер-министра РФ приводятся на сайте Правительства РФ. Добавим: в заседании также принимал участие Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Медведев «прямо сказал» премьеру Белоруссии о системных проблемах

Росбалт07:28

Медведев: белорусский экспорт в Россию вырос почти на 4%

Аргументы и Факты07:10

Медведев призвал создавать равные условия для российских и белорусских фирм

РИА Новости05:55

В условиях Союза

Российская газета06:35

РФ ожидает восстановления объема товарооборота с Белоруссией к концу года

REGNUM06:23

Медведев: Россия ожидает восстановления объема товарооборота с Белоруссией к концу года

ТАСС06:14

Медведев призвал уравнять условия для российских и белорусских компаний

ТВ Центр06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Авто

В Китае сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Новые автомобили 17 ноября в 10:45
Происшествия

Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье

Российская газета 02:56
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM 04:42
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

РБК вчера в 12:41
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес не взяла денег за роль Рамоны в «Стриптизершах»

Дженнифер Лопес рассказала, что роль в «Стриптизершах» для нее была похожа на возвращение в прошлое, поскольку она знает что такое бедность, и в юности была вынуждена делить одну кровать с сестрой, поскольку у ее семьи не было денег и места в квартире для второй кровати.
ГЛАС.RU вчера в 11:39
Общество

Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Ведомости 07:54
Экономика

Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Банк продает эту акцию по цене приобретения — за €1. Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса» в 2009 году.
Коммерсантъ 10:11
Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России.
Известия 10:09
Политика

МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском 10:10
Политика

ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Известия 03:53
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru 05:56
Политика

Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Известия 03:10
Общество

Что чаще всего просят дети у Деда Мороза в письмах

Smolnarod.ru 02:14
Политика

В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине

В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
РБК 07:37
Авто

Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage

Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.
Тарантас Ньюс вчера в 01:36
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Футбол

Сборная Бразилии разгромила Южную Корею в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Бразилии встречалась с национальной командой Южной Кореи.
Чемпионат 10:22
Путешествия

В АТОР рассказали о росте спроса россиян на новогодние туры

Ломидзе уточнила, что в 2018 году туры бронировали накануне каникул, а в 2019 году туры в Краснодарский край, Кавминводы и Крым забронировали в конце октября, сообщает телеканал «360».
Известия 09:36
Общество

В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Lenta.ru 09:43
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета 06:01
Происшествия

В Ростовской области на полицейского завели дело из-за наркотиков

Впоследствии в результате обыска «подброшенное» было изъято, а в отношении хозяина домовладения завели уголовное дело за оборот наркотиков.
RT на русском 10:28
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Музыка

Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза 16 ноября в 14:30
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Lenta.ru 08:42
Армия и оружие

Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии

Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены.
RT на русском вчера в 23:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное