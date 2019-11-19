Экономика
The Moscow PostВ РФ рассказали о росте белорусского экспорта в Россию
Говоря о белорусском экспорте в РФ, Дмитрий Медведев отметил, что за 9 месяцев он вырос почти на 4%. Слова Премьер-министра РФ приводятся на сайте Правительства РФ. Добавим: в заседании также принимал участие Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Авто
В Китае сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Происшествия
Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес не взяла денег за роль Рамоны в «Стриптизершах»
Дженнифер Лопес рассказала, что роль в «Стриптизершах» для нее была похожа на возвращение в прошлое, поскольку она знает что такое бедность, и в юности была вынуждена делить одну кровать с сестрой, поскольку у ее семьи не было денег и места в квартире для второй кровати.
Общество
Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»
Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Экономика
Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Банк продает эту акцию по цене приобретения — за €1. Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса» в 2009 году.
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в России
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
Политика
ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Политика
Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Общество
Что чаще всего просят дети у Деда Мороза в письмах
Политика
В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине
В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Авто
Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage
Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Футбол
Сборная Бразилии разгромила Южную Корею в товарищеском матче
В товарищеском матче сборная Бразилии встречалась с национальной командой Южной Кореи.
Путешествия
В АТОР рассказали о росте спроса россиян на новогодние туры
Ломидзе уточнила, что в 2018 году туры бронировали накануне каникул, а в 2019 году туры в Краснодарский край, Кавминводы и Крым забронировали в конце октября, сообщает телеканал «360».
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
В Ростовской области на полицейского завели дело из-за наркотиков
Впоследствии в результате обыска «подброшенное» было изъято, а в отношении хозяина домовладения завели уголовное дело за оборот наркотиков.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Армия и оружие
Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии
Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены.