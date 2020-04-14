с чего всё началось

"Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Политика Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета Президент России Владимир Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 3

Авто В России массово подорожали автомобили Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ». 78

Авто BMW X8 может получить топовую версию M Семейство «X» еще развивается, так как с ноября 2017 года в Сети появились слухи о новом BMW X8, а изданию speedme.ru также стало известно о планах по выпуску «заряженного» M45e.

Экономика Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Общество В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу. 968

Политика Украинского генерала задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ Служба безопасности Украины (СБУ) задержала своего генерал-майора Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене, заключающейся в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщила во вторник пресс-служба СБ.

Здоровье Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. 25

Общество В АТОР не ждут волны банкротств туроператоров Ситуацию с коронавирусом и масштабными ограничениями переживут не все участники туристической индустрии, однако «волны скандальных банкротств» туроператоров не будет. 2

Общество Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ. 3,6K

Общество «МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу. 47

Экономика Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 36

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1,2K

Происшествия В Крыму полицейские открыли огонь по рецидивисту с ножом Полицейские применили огнестрельное оружие при задержании рецидивиста, пытавшегося напасть на них с ножом, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.