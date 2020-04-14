Коронавирус
ТАССРазработаны способы профилактики коронавируса у медиков
"Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
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«Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников», — говорится в сообщении пресс-службы.RT на русском03:59
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