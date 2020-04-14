с чего всё началось

Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков. Об этом сообщает 14 апреля пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Наука Об уязвимости курильщиков к коронавирусу COVID-19 рассказали В результате эксперты пришли к выводу, что в образцах людей с болезнью легких и курильщиков оказалось заметно больше белка, через который коронавирус проникает в организм. 112

Происшествия Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля. 104

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 982

Здоровье Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. 123

Общество В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 35

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 100

Шоу-бизнес Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.

Общество Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения. 598

Общество У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии. 301

Энергетика Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. 225

Экономика Экономист: Объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов Из-за пандемии коронавируса объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов в апреле-июне по сравнению с первым кварталом этого года, считает главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1,5K

Общество Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 6 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды. 3,4K

Политика Лукашенко призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к сплоченности в условиях пандемии коронавируса COVID-19, отметив, что совместно они способны сделать больше в борьбе с распространением инфекции. 1