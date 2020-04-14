Коронавирус

REGNUMREGNUMВ РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей

Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков. Об этом сообщает 14 апреля пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.
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«Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников», — говорится в сообщении
 пресс-службы.
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