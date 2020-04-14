Коронавирус
REGNUMВ РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей
Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков. Об этом сообщает 14 апреля пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
«Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников», — говорится в сообщении пресс-службы.RT на русском03:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 05:10, Ашберн
Наука
Об уязвимости курильщиков к коронавирусу COVID-19 рассказали
В результате эксперты пришли к выводу, что в образцах людей с болезнью легких и курильщиков оказалось заметно больше белка, через который коронавирус проникает в организм.
МедиаПоток 11 апреля в 08:31
Общество
Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод вчера в 04:22
Происшествия
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
Кино
Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе
Культуромания вчера в 10:17
Происшествия
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
Общество
В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:33
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Шоу-бизнес
Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась
Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru вчера в 17:43
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
В Красноярске сотрудники центра ФМБА заразились коронавирусом
У пяти работников центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красноярске обнаружили коронавирус.
Аргументы и Факты 03:46
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
Общество
У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус
Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
Общество
Подтверждены еще 11 случаев коронавируса в Самарской области
Оперативный штаб Самарской области во вторник, 14 апреля сообщил о 11 новых случаях заболевания коронавирусом.
Kursk.com 04:18
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Коммерсантъ 04:21
Политика
Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах
Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва вчера в 10:29
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Экономика
Экономист: Объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов
Из-за пандемии коронавируса объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов в апреле-июне по сравнению с первым кварталом этого года, считает главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.
Российская газета 04:03
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Общество
Почти у 80 граждан КНР выявили коронавирус по возвращении из России
За истекшие сутки в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, коронавирус подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из России, сообщил провинциальный Комитет здравоохранения.
Интерфакс вчера в 21:29
Общество
Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 6 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды.
РБК 04:35
Общество
«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете
«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах, сообщила компания.
Ведомости 03:30
Политика
Лукашенко призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к сплоченности в условиях пандемии коронавируса COVID-19, отметив, что совместно они способны сделать больше в борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:54
Здоровье
Глава ВОЗ назвал условия для снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус рассказал, при каких условиях страны могут снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 01:04
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Происшествия
В Ростовской области за сутки выявили еще 20 заболевших коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области продолжает увеличиваться. За сутки число инфицированных выросло на 20 человек.
Панорама Ростова-на-Дону 04:03