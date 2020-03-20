Коронавирус
РЕН ТВВ РФ разработали усовершенствованный тест для диагностики коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство разработало усовершенствованную тест-систему для диагностики нового коронавируса. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Новые диагностические тесты могут выдавать результат уже спустя 90 минут.
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с чего всё началось
Как отмечается, тест с укороченной пробоподготовкой позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность.RT на русском11:10
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Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах
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Глеб рассказал, почему отказал ЦСКА, предлагавшему 2,5 млн евро в год
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Происшествия
Жительница Татарстана пойдет под суд за фейки о коронавирусе
Позднее женщина узнала, что ее сообщение разошлось по многим чатам. Тогда она пыталась доказать знакомым, что это была шутка.
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Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
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В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Армия и оружие
Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Транспорт
В Москве число поездок на метро и МЦК снизилось на 30%
Количество поездок в метро и на МЦК уменьшилось на 30% со 2 по 19 марта, сообщает департамент транспорта Москвы.
Армия и оружие
В Сирии боевики провели первую наземную атаку после перемирия
19 марта сирийские боевики провели крупнейшую с момента подписания договоренностей по деэскалации в Идлибе атаку на позиции САА.
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Цены на нефть продолжают расти после обвала
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Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Кино
«Соник в кино» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в США
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон временно заменят Елизавету II
По предположениям журналистов, займутся этим принц Уильям и Кейт Миддлтон.
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Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
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Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве
Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
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В России начали испытывать вакцину от коронавируса
В свою очередь власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.