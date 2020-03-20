Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВВ РФ разработали усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство разработало усовершенствованную тест-систему для диагностики нового коронавируса. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Новые диагностические тесты могут выдавать результат уже спустя 90 минут.
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с чего всё началось
Как отмечается
, тест с укороченной пробоподготовкой позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность.
RT на русском11:10

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ФМБА разработало усовершенствованную тест-систему на коронавирус

Известия11:20

Россия разработала тест на коронавирус, дающий результат за полтора часа

Газета.Ru11:16

В РФ разработали усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

РЕН ТВ10:54

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Московский Комсомолец11:11

В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус

RT на русском11:10

Вероника Скворцова: Разработан тест на коронавирус, дающий результат в течение 90 минут

Фонтанка.Ру11:08

ФМБА разработало усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

Вести.Ru11:12
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В Сирии боевики провели первую наземную атаку после перемирия

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