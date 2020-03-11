Общество
РБКМассовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.
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Энергетика
Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии
Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.
Политика
Госдума одобрила обнуление президентских сроков Путина
10 марта 2020 года Госдума РФ одобрила поправку, предусматривающую обнуление президентских сроков Владимира Путина после внесения изменений в Конституцию.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Общество
Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19
ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Политика
Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией
Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Футбол
«Интер» и «Хетафе» могут определить четвертьфиналиста ЛЕ в одном матче
Генеральный директор "Хетафе" Клементе Вильяверде сообщил, что вместо двух матчей с "Интером" в 1/8 финала Лиги Европы может быть проведен один — на нейтральном поле.
Экономика
Предсказавший кризис 2008-го экономист предупредил о грядущей катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил о грядущей экономической катастрофе.
Политика
В ДНР заявили об отсутствии договоренностей в Минске по отводу сил
В подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось найти компромиссных решений на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Алексей Никоноров.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина не пришла на юбилей матери
Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети до анонса
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Предполагается, что эта информация может быть достоверной.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 100 человек
Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек.
Кино
Disney показала первый трейлер фильма «Круиз по джунглям»
Политика
Байден лидирует на праймериз Демократической партии США
Берни Сандерс проигрывает в трех из шести штатах на праймериз "супервторника II" фавориту предвыборной гонки Джо Байдену.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Шоу-бизнес
Госпитализирована Валентина Талызина
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Космос
Обнаружена экзопланета, на которой идут дожди из жидкого железа
Ученые посредством очень большого телескопа (VLT) ESO обнаружили экзопланету, на которой, как они предполагают, идут дожди.
Экономика
«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Общество
ФСБ опубликовала видео задержания в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».