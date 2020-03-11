Общество

РБКРБКМассовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.
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Оперативный штаб рекомендовал ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса

Известия13:17
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