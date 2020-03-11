Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.

Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате

Политика Госдума одобрила обнуление президентских сроков Путина 10 марта 2020 года Госдума РФ одобрила поправку, предусматривающую обнуление президентских сроков Владимира Путина после внесения изменений в Конституцию.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.

Политика В ДНР заявили об отсутствии договоренностей в Минске по отводу сил В подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось найти компромиссных решений на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Алексей Никоноров.

Политика Байден лидирует на праймериз Демократической партии США Берни Сандерс проигрывает в трех из шести штатах на праймериз "супервторника II" фавориту предвыборной гонки Джо Байдену.