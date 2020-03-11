Общество

Москва 24Москва 24В РФ рекомендовали сократить количество массовых мероприятий

Федеральным и региональным властям рекомендовали сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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В России рекомендовано ограничить массовые мероприятия и загранкомандировки

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