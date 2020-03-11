Общество
Москва 24В РФ рекомендовали сократить количество массовых мероприятий
Федеральным и региональным властям рекомендовали сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Армия и оружие
Полёты военных самолётов РФ вблизи Британии назвали угрозой
Главный маршал авиации, начальник штаба ВВС Британии Майк Уигстон назвал угрозой полёты российских самолётов вблизи Соединённого Королевства.
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
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США нанесли авиаудары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Военная авиация США нанесла удары по базе иракского народного ополчения на границе Сирии с Ираком.
Футбол
У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Экономика
В США фондовые биржи открылись ростом после падения
Основные американские фондовые индексы растут на 3,5–4% после вчерашнего падения более чем на 7%. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает «РИА Новости».
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Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным
В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Политика
В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка
Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Энергетика
Минфин: цены на бензин в России не снизятся
Цены на бензин в России не снизятся, как это происходит в Соединенных Штатах на фоне обвала цен на нефть.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Космос
Обнаружена экзопланета, на которой идут дожди из жидкого железа
Ученые посредством очень большого телескопа (VLT) ESO обнаружили экзопланету, на которой, как они предполагают, идут дожди.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Футбол
Домашние матчи «Урала» до конца апреля пройдут без зрителей
В среду на территории Свердловской области был введен запрет до конца апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Общество
В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса
В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Политика
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Совет Федерации одобрил в среду президентский закон о поправках в Конституцию.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Энергетика
США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти
Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
Политика
Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос»
Украинский музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик.
Здоровье
Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно
Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Энергетика
Минэкономики запуталось в сетях
Минэкономики поддержало позицию Минэнерго и "Россетей" о необходимости дифференциации единого тарифа ФСК (управляет магистральными сетями), следует из письма нового главы ведомства Максима Решетникова вице-премьеру Юрию Борисову от 5 марта (есть у "Ъ").