В РФ рекордно подорожало подсолнечное масло
По словам аналитиков, резкий рост внутренних цен наблюдался на прошлой неделе, а вместе с ними взлетели и экспортные котировки — подсолнечное масло подорожало на 3,78%, до $960 за тонну (поставка — FOB).В источнике
С чего всё началось
Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
При этом, отмечает "Совэкон", наметился сдерживающий фактор в виде укрепления рубля и снижения мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни. Аналитический центр в начале октября повысил прогноз сбора подсолнечника в России на 0,4 миллиона тонн, до 12,2 миллиона тонн.
РИА Новости19 октября в 16:14
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