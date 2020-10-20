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По словам аналитиков, резкий рост внутренних цен наблюдался на прошлой неделе, а вместе с ними взлетели и экспортные котировки — подсолнечное масло подорожало на 3,78%, до $960 за тонну (поставка — FOB).

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