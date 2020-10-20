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Газета.Ru
Газета.Ru

В РФ рекордно подорожало подсолнечное масло

По словам аналитиков, резкий рост внутренних цен наблюдался на прошлой неделе, а вместе с ними взлетели и экспортные котировки — подсолнечное масло подорожало на 3,78%, до $960 за тонну (поставка — FOB).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд

При этом, отмечает "Совэкон", наметился сдерживающий фактор в виде укрепления рубля и снижения мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни. Аналитический центр в начале октября повысил прогноз сбора подсолнечника в России на 0,4 миллиона тонн, до 12,2 миллиона тонн.
РИА Новости19 октября в 16:14
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RT на русском

Эксперт прокомментировал сообщения о рекордных ценах на подсолнечное масло

RT на русскомвчера в 14:01
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Продукты первой необходимости подорожали в России

Телеканал 360°вчера в 09:13
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Цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд

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