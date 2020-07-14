с чего всё началось

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

Технологии Роскачество рекомендовало ограничить доступ детей к нецензурным песням Роскачество по итогам исследования мобильных приложений музыкальных сервисов предлагает продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой, говорится в сообщении организации. 1

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Футбол Роман Широков: Считаю, что целенаправленной травли «Спартака» нет Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что «Спартак» критикой в адрес судейства пытается оправдать неудачное выступление в нынешнем сезоне.