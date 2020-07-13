Таким будет ответ Intel на достижения AMD. Процессоры Alder Lake точно будут включать большие и малые ядра

Напомним, недавно на рынок вышли первые подобные гетерогенные процессоры Intel Lakefield, и мы уже успели убедиться в том, что оптимизация для них может быть крайне важна.