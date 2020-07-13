с чего всё началось

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

Общество Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда", как спать в жару без кондиционера. 1

Политика Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение. 106

Политика Госдума 14 июля может обсудить санкции за отчуждение территории РФ Москва, 13 июля 2020, 09:52 — REGNUM Завтра, 14 июля, Госдума может в первом чтении обсудить законопроект, приравнивающий нарушение территориальной целостности России к экстремизму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля. 2K

Политика Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3% Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года. 122

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,1K

Политика США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео. 7

Происшествия Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону. 7

Кино Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд». 2

Авто В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2. 2

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,4K

Космос Стало известно о технологии автоматического исправления дефектов 3D-печати Проект по автоматическому выявлению и исправлению дефектов конструкций, созданных с помощью 3D-печати, решило поддержать Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), 12 июля сообщает Engadget.com Технологию создали в компании Relativity Space, занимающейся разработкой методов 3D-печати узлов космических ракет.

Политика Путин поговорил с Эрдоганом о статусе Святой Софии Президент России Владимир Путин обратил внимание турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус Святой Софии в Стамбуле. 148

Политика В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР. 528

Экономика ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС. 5