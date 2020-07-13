Коронавирус
РИА НовостиВ РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
«Иностранным гражданам: при пересечении государственной границы РФ информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический контроль, об отсутствии заболевания COVID-19 c предоставлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при наличии)»,— говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъвчера в 13:34
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В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих
RT на русскомвчера в 18:51
В России отменили обязательную изоляцию для въезжающих из-за границы
Екатеринбург Онлайнвчера в 13:51
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Россия отменяет 14-дневный карантин для иностранцев и возобновляет авиасообщение, но не с Беларусью
КП - Беларусьвчера в 15:12
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