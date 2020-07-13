Коронавирус
РИА НовостиВ РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
«Иностранным гражданам: при пересечении государственной границы РФ информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический контроль, об отсутствии заболевания COVID-19 c предоставлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при наличии)»,— говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъ13:34
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 21:30, Ашберн
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Японские физики рассчитали дальность «выстрела» пингвинами фекалий
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ТАСС 09:30
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Вести.Ru 20:40
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Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.
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ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
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«Манчестер Юнайтед» в понедельник, 13 июля, сыграл вничью (2:2) с «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), тем самым упустив шанс войти в зону Лиги чемпионов.
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