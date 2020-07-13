с чего всё началось

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

Наука Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов Ученые предположили, что для этих целей может использоваться натрий, атомы которого в батарее следует «уложить» один над другим. 12

Авто Ford представил новый внедорожник Bronco Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek. 7

Здоровье Губернатор Самарской области обсудил возможность снятия ограничений Вчера глава региона Дмитрий Азаров провел плановую встречу с работниками штаба по оперативному контролю завоза инфекции извне и ее распространения в Самарской области.

Происшествия Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах. 151

Общество Скандальную судью Хахалеву досрочно лишили полномочий Скандально известная судья Елена Хахалева досрочно лишена своих полномочий и первого квалификационного класса судьи. 807

Общество В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6248, до 739 947, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Экономика Boeing сократит производство самолетов в два раза Компания Boeing намерена сократить производство самолетов в два раза из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Здоровье Переболевшие коронавирусом сообщили о сохранившихся симптомах Трое молодых людей, которые ранее переболели коронавирусом, рассказали о сохранившихся симптомах.

Экономика Пандемия стала «триггером» к переезду в малые города По мнению А.Н. Максимова и Д.П. Соснина, экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы, пандемия выступила «триггером», который спровоцировал переезд части жителей мегаполисов на территории с меньшей плотностью населения. 2

Общество Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов. 249