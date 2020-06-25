с чего всё началось

Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на сайте правительства.

В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

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