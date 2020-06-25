Коронавирус
ИнтерфаксВ РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов
Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на сайте правительства.
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с чего всё началось
Как говорится на сайте кабмина, теперь высококвалифицированные иностранные специалисты, которые имеют разрешение на работу в России, смогут въехать в страну.RT на русском11:46
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Правительство смягчило ограничения на въезд в РФ для иностранных специалистов
Комсомольская правда11:53
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