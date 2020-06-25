с чего всё началось

Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на сайте правительства.

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. 478

Игры В сети нашли ещё одно упоминание младшей версии Xbox Series X В июньских пометках к девкиту консоли следующего поколения от Microsoft были обнаружены упоминания Xbox Series S наряду с Xbox Series X. Об этом сообщил портал Wccftech.

Авто Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe. 12

Интернет Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей Генеральный директор Google Сундар Пичаи в официальном блоге компании сообщил о новой функции, которая будет отвечать за автоматическое удаление истории местоположений и поиска в своих сервисах. 7

Политика Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.

Футбол КДК РФС оштрафовал Азмуна и Мариу за нарушение регламента РПЛ КДК РФС выписал штрафы двум футболистам, которые нарушили регламент РПЛ по итогам 23-го тура.

Шоу-бизнес Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками. 5

Общество ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. 47

Общество В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). 614

Наука На дне Марианской впадины обнаружили ртутное загрязнение Французские и китайские ученые провели обследование образцов грунта и жидкости со дня наиболее глубокой впадины мирового океана и нашли в них большие дозы метилированной ртути. 28

Футбол Сегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити» Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1,81, в то время как на «Челси» можно поставить за 4,30.

Политика Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом. 1,4K

Общество В Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра. 47

Шоу-бизнес Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием. 19

Политика Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества. 127

Политика Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США» Лидер нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter Хоук Ньюсом заявил, что сторонники расовой справедливости "сожгут систему и заменят ее", если власти Соединенных Штатов не выполнят их требования, передает Fox News. 194

Наука В Тихом океане обнаружили новые виды гигантских ксенофиофор Недавно, как рассказывается в опубликованном в European Journal of Prostistology исследовании, в Тихом океане обнаружили еще два новых рода и четыре новых вида этих одноклеточных.