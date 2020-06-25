Коронавирус
ИнтерфаксВ РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов
Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на сайте правительства.
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с чего всё началось
Как говорится на сайте кабмина, теперь высококвалифицированные иностранные специалисты, которые имеют разрешение на работу в России, смогут въехать в страну.RT на русском11:46
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Правительство смягчило ограничения на въезд в РФ для иностранных специалистов
Комсомольская правда11:53
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Газета.Ru вчера в 07:45
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
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Коммерсантъ 13:25
Общество
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Коммерсантъ 10:02
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Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
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CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Наука
На дне Марианской впадины обнаружили ртутное загрязнение
Французские и китайские ученые провели обследование образцов грунта и жидкости со дня наиболее глубокой впадины мирового океана и нашли в них большие дозы метилированной ртути.
Городовой 09:46
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Сегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити»
Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1,81, в то время как на «Челси» можно поставить за 4,30.
ГЛАС.RU вчера в 23:48
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Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
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Известия 13:26
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Лидер нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter Хоук Ньюсом заявил, что сторонники расовой справедливости "сожгут систему и заменят ее", если власти Соединенных Штатов не выполнят их требования, передает Fox News.
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В Тихом океане обнаружили новые виды гигантских ксенофиофор
Недавно, как рассказывается в опубликованном в European Journal of Prostistology исследовании, в Тихом океане обнаружили еще два новых рода и четыре новых вида этих одноклеточных.
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Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
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