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ИнтерфаксИнтерфаксВ РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на сайте правительства.
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с чего всё началось
Как говорится на сайте
 кабмина, теперь высококвалифицированные иностранные специалисты, которые имеют разрешение на работу в России, смогут въехать в страну.
RT на русском11:46

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Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию

ТАСС12:13

Россия смягчила ограничения на въезд для иностранных специалистов

RT на русском11:46

Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

РИА Новости12:05

Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для иностранных специалистов

РБК11:55

В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

Интерфакс11:54

Правительство смягчило ограничения на въезд в РФ для иностранных специалистов

Комсомольская правда11:53

Россия разрешила въезд иностранным специалистам

Коммерсантъ12:07
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