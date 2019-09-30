Российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МТКС), организованная выходцами из S7 Space (дочернее предприятие группы S7), планирует разработать дешевый транспортный корабль для снабжения грузами Международной космической станции.

с чего всё началось

На фоне многочисленных неудач, преследующих нашу космическую отрасль в последние годы, в РФ намерены создать многоразовый корабль. Он должен составить конкуренцию самому Илону Маску - главному лоббисту футуристических проектов.

В России создадут космический корабль для конкуренции с Маском

Экономика Путин подписал закон о повышении акцизов на вино Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года.

Политика Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Политика На Украине сообщили о бегстве экс-генпрокурора Луценко из страны Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул страну и сейчас находится в Великобритании.

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Футбол «Спартак» может возглавить экс-тренер немецкого «Шальке-04» Тедеско Стало известно, что одним из кандидатов на пост в столичном клубе может стать Доменико Тедеско, ранее возглавлявший немецкий "Шальке-04".

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Здоровье Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.

Спорт WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.

Происшествия В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.

Политика В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.

Футбол Перед матчем с «Манчестером Юнайтед» «Арсенал» вспомнил гол Аршавина В преддверии грядущего матча «Арсенал» порадовал своих болельщиков минуткой ностальгии: выложил в свой Твиттер вырезку из матча 2009-го года, где Андрей Аршавин забивает «Манчестеру Юнайтед» гол, спасший «канониров» от проигрыша всухую.

Политика Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Экономика В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Армия и оружие Около 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.

Шоу-бизнес Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.

Театры Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.

Армия и оружие Посольство назвало сообщения о российском спецназе в Норвегии фейком Информация на сайте Aldrimer.no о "российском спецназе в Норвегии" не соответствует действительности, говорится в сообщении российского посольства в Осло.

Общество Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.

Футбол Червиченко высказался о возможном новом главном тренере «Спартака» Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, каким должен быть новый главный тренер команды.

Политика Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.