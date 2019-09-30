Космос
Газета.RuВ РФ создадут новый космический корабль для конкуренции с Маском
Российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МТКС) собирается разработать недорогой транспортный корабль, который сможет доставлять грузы на Международную космическую станцию и возвращать их на Землю. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на саму компанию.
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с чего всё началось
Российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МТКС), организованная выходцами из S7 Space (дочернее предприятие группы S7), планирует разработать дешевый транспортный корабль для снабжения грузами Международной космической станции.РИА Новости00:08
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