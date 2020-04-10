Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, время получения результата составляет 15—20 минут. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

ФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут

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