Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Live24
Live24

В РФ средний размер страховой пенсии на 1 июля увеличился на 6,5%

«Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля 2020 года составил 16 491,63 рубля и по сравнению с 1 июля 2019 года увеличился на 1 010,26 рубля», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Средний размер пенсии в России на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб., что на 1010,26 руб. больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из «Оперативного доклада за первое полугодие 2020 г.», опубликованного
 Счетной палатой.
Ведомостивчера в 02:06
Подробнее о событии
ФАН

Бессараб рассказала, какие льготы имеют российские пенсионеры

ФАНвчера в 08:05
Орловское информбюро

Орёлстат опубликовал средний размер пенсии в регионе

Орловское информбюро19 августа в 08:47
Evo-rus.com

В РФ средний размер страховой пенсии на 1 июля увеличился на 6,5%

Evo-rus.comвчера в 02:37
Взгляд.ру

Средний размер страховой пенсии вырос

Взгляд.рувчера в 18:24
ТАСС

Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

ТАССвчера в 17:09
Газета.Ru

Средний размер страховой пенсии за год увеличился на 6,5%

Газета.Ruвчера в 03:14
Big-Rostov.ru

Средняя зарплата на Дону – 33,6 тыс. рублей, средняя пенсия – 13,6 тыс. рублей

Big-Rostov.ru19 августа в 08:08

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфакс01:40

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости18:06