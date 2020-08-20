В РФ средний размер страховой пенсии на 1 июля увеличился на 6,5%
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«Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля 2020 года составил 16 491,63 рубля и по сравнению с 1 июля 2019 года увеличился на 1 010,26 рубля», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Средний размер пенсии в России на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб., что на 1010,26 руб. больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из «Оперативного доклада за первое полугодие 2020 г.», опубликованного
Счетной палатой.
Подробнее о событии
Средняя зарплата на Дону – 33,6 тыс. рублей, средняя пенсия – 13,6 тыс. рублей
Big-Rostov.ru19 августа в 08:08