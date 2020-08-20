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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В РФ средний размер страховой пенсии на 1 июля увеличился на 6,5%

Неработающий российский пенсионер в среднем получает 16 тысяч 492 рубля, то есть на 1 тысячу 10 рублей больше, чем в июле 2019-го.В источнике
С чего всё началось
Средний размер пенсии в России на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб., что на 1010,26 руб. больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из «Оперативного доклада за первое полугодие 2020 г.», опубликованного
 Счетной палатой.
Ведомости02:06
Подробнее о событии
ФАН

Бессараб рассказала, какие льготы имеют российские пенсионеры

ФАН08:05
Орловское информбюро

Орёлстат опубликовал средний размер пенсии в регионе

Орловское информбюровчера в 08:47
URA.Ru

Новости кризиса 20 августа. В России снова дорожают продукты, кабмин берет деньги из резерва, россияне получат новую выплату

URA.Ru00:00
Взгляд.ру

Средний размер страховой пенсии вырос

Взгляд.ру18:24
ТАСС

Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

ТАСС17:09
REGNUM

Законопроект о новых индексациях пенсий разработали в Госдуме

REGNUM17:00
Evo-rus.com

В РФ средний размер страховой пенсии на 1 июля увеличился на 6,5%

Evo-rus.com02:37

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая
Вести.Ru04:20

Патриарх Кирилл призвал ограничить поток туристов на Соловки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага предложил наделить острова особым статусом, ограничив их посещение туристами.
Парламентская газета13:13
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Платформа «Голос» опубликует альтернативные результаты выборов в Белоруссии

Результаты альтернативного подсчета голосов на выборах президента Белоруссии обещает опубликовать сегодня коалиция платформы «Голос», инициативы «Честные люди» и «Зубр», сообщает 20 августа сайт TUT.BAY.
ИА Красная Весна14:11
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ruвчера в 09:56
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