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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В РФ средний размер страховой пенсии на 1 июля увеличился на 6,5%

Неработающий российский пенсионер в среднем получает 16 тысяч 492 рубля, то есть на 1 тысячу 10 рублей больше, чем в июле 2019-го.В источнике
С чего всё началось
Средний размер пенсии в России на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб., что на 1010,26 руб. больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из «Оперативного доклада за первое полугодие 2020 г.», опубликованного
 Счетной палатой.
Ведомостивчера в 02:06
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Орловское информбюро19 августа в 08:47
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В РФ средний размер страховой пенсии на 1 июля увеличился на 6,5%

Evo-rus.comвчера в 02:37
Взгляд.ру

Средний размер страховой пенсии вырос

Взгляд.рувчера в 18:24
ТАСС

Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

ТАССвчера в 17:09
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Средний размер страховой пенсии за год увеличился на 6,5%

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Big-Rostov.ru19 августа в 08:08

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