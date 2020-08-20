В РФ средний размер страховой пенсии на 1 июля увеличился на 6,5%
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Неработающий российский пенсионер в среднем получает 16 тысяч 492 рубля, то есть на 1 тысячу 10 рублей больше, чем в июле 2019-го.В источнике
С чего всё началось
Средний размер пенсии в России на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб., что на 1010,26 руб. больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из «Оперативного доклада за первое полугодие 2020 г.», опубликованного
Счетной палатой.
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