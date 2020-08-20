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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В РФ средний размер страховой пенсии на 1 июля увеличился на 6,5%

Неработающий российский пенсионер в среднем получает 16 тысяч 492 рубля, то есть на 1 тысячу 10 рублей больше, чем в июле 2019-го.В источнике
С чего всё началось
Средний размер пенсии в России на 1 июля 2020 г. составил 16 491,63 руб., что на 1010,26 руб. больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из «Оперативного доклада за первое полугодие 2020 г.», опубликованного
 Счетной палатой.
Ведомостивчера в 02:06
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ФАН

Бессараб рассказала, какие льготы имеют российские пенсионеры

ФАНвчера в 08:05
ТАСС

Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

ТАССвчера в 17:09
Evo-rus.com

В РФ средний размер страховой пенсии на 1 июля увеличился на 6,5%

Evo-rus.comвчера в 02:37
URA.Ru

Новости кризиса 20 августа. В России снова дорожают продукты, кабмин берет деньги из резерва, россияне получат новую выплату

URA.Ruвчера в 00:00
Взгляд.ру

Средний размер страховой пенсии вырос

Взгляд.рувчера в 18:24
Газета.Ru

Средний размер страховой пенсии за год увеличился на 6,5%

Газета.Ruвчера в 03:14
Орловское информбюро

Орёлстат опубликовал средний размер пенсии в регионе

Орловское информбюро19 августа в 08:47

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.
Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
Интерфаксвчера в 15:58
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В ЕС считают, что США не смогут продлить санкции против Ирана

Официальный представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали заявила, что США не имеют юридических оснований задействовать механизм восстановления санкций против Ирана после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает "Интерфакс".
Газета.Ruвчера в 10:20

Adobe случайно удалила фотографии пользователей iPhone и iPad без возможности восстановления

Жалобы сводятся к одному сценарию: пользователь загрузил свежее обновление фоторедактора Lightroom для iOS и, внезапно, с устройства исчезли фотографии и готовые фильтры для быстрой обработки фото.
iXBT.comвчера в 14:03

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфаксвчера в 12:01
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Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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