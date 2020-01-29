Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ РФ установлен рекорд по продажам смартфонов

Газета "Известия", которая ссылается на информацию от компании GfK, рассказывает об установлении в России рекорда по продажам гаджетов. В прошедшем году было продано более тридцати миллионов устройств. Также заявлено, что оборот составил около 495 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Немного за 30: в России установлен рекорд по продажам смартфонов

На российском рынке смартфонов установлен новый рекорд: в 2019 году их продажи впервые перевалили за 30 млн штук. Такую статистику приводит компания GfK. Рост рынка поддерживает замена морально устаревших аппаратов на новые и переход с простых кнопочных телефонов на более модифицированные.
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