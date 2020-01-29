Экономика
Ореанда-НовостиВ РФ установлен рекорд по продажам смартфонов
Газета "Известия", которая ссылается на информацию от компании GfK, рассказывает об установлении в России рекорда по продажам гаджетов. В прошедшем году было продано более тридцати миллионов устройств. Также заявлено, что оборот составил около 495 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
На российском рынке смартфонов установлен новый рекорд: в 2019 году их продажи впервые перевалили за 30 млн штук. Такую статистику приводит компания GfK. Рост рынка поддерживает замена морально устаревших аппаратов на новые и переход с простых кнопочных телефонов на более модифицированные.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
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Политика
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Происшествия
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Политика
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Общество
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Авто
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Политика
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Общество
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Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Общество
Казахстан приостанавливает транспортное сообщение с Китаем
Казахстан приостанавливает транспортное сообщение с Китаем, сообщает пресс-служба правительства республики.
Политика
В рабочей группе оценили возможность изменения преамбулы Конституции
Внесение поправок к преамбуле Конституции России не ограничено и необходимо, заявила сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Бергвейна из ПСВ
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Футбол
«Ростов» назвал состав на сборы в Катаре
Стал известен состав «Ростова» на второй учебно-тренировочный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба российской команды.
Экономика
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Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Гаджеты
Apple сообщила о рекордной в своей истории выручке за квартал
Американская корпорация Apple Inc. сообщила о рекордных прибыли и выручке в первом квартале 2020 финансового года (завершился 28 декабря), говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
Происшествия
Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки
Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Гаджеты
Появились некоторые технические характеристики камеры Canon EOS RS
Источник опубликовал некоторые технические характеристики камеры.
Шоу-бизнес
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Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Общество